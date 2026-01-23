國科會台南資安大樓火災 無人傷亡
國家科學及技術委員會人工智慧產業專區資安暨智慧科技研發大樓今天（23日）凌晨火警，台南市消防局緊急灌救撲滅火勢，所幸無人傷亡，無人機區燒毀3平方公尺。
消防局說明，今天凌晨1時13分獲報，位於台南歸仁區的資安大樓3樓到4樓間起火，建物結構是6層RC建築，出動13車35人1時34分出水灌救，1時36分控制火勢，1時38分撲滅。至於詳細起火原因，仍待進一步調查釐清。
