國科會增修國家核心關鍵技術清單 納太空軍用等技術

（中央社記者趙敏雅台北24日電）國科會今天預告增修國家核心關鍵技術項目，預計新增10項及變更1項技術項目，由原先32項擴增至42項。國科會表示，這次修正考量台灣軍工與太空技術領域已邁入產業化階段，須加強保護軍工、太空及軍民兩用等相關技術的營業秘密。

國科會表示，為強化國家核心關鍵技術的營業秘密保護，避免遭受不法侵害，今年協同各部會滾動盤點符合「國家安全法」定義的國家核心關鍵技術項目，並徵詢產業、公協會及學者專家等各界建議，完成這次預告修正草案。

廣告 廣告

國科會說明，這次修正考量台灣軍工與太空技術領域已邁入產業化階段，須加強保護軍工、太空及軍民兩用等相關技術的營業秘密，預計新增10項及變更1項技術項目，預告共42項國家核心關鍵技術項目，包含國防科技、太空、農業、半導體、資安、量子、能源、人工智慧等。

修正草案中，新增的2項技術主管機關為國科會，都是太空相關技術，為「運用全球衛星導航系統無線電掩星或反射觀測之地球環境參數測量技術」、「高精度衛星姿態控制與指向技術」。

另外，變更1項技術項目名稱，將「太空規格主動式相位陣列天線技術」變更為「具主動式相位陣列天線之高影像解析度合成孔徑雷達（SAR）系統技術」。

8項技術主管機關為國防部，包含「軍用多模態情資智慧化分析暨生成技術」、「軍用極音速載具之超音速燃燒衝壓引擎整合設計技術」、「軍用極音速載具之氣動力外型與飛行控制整合設計技術」、「軍用定向高能雷射武器系統之雷射功率提升技術」、「軍用定向高能雷射武器系統之高精密定位定向投射及追蹤技術」、「軍用定向高能雷射武器系統之精密低耗損雷射投射鏡製作技術」、「軍用高解析雷射雷達偵測技術」與「高能火炸藥CL-20合成製造技術」。

國科會表示，即日起至12月8日止，公告內容可至國科會主管法規查詢系統「草案預告」專區與行政院公報資訊網查詢，預告期間將蒐集各界意見交由技術主管機關研議，預定今年底前召開國家核心關鍵技術審議會進行項目認定與變更，並送行政院公告。

國科會強調，將持續強化科技產業發展、觀測國內外技術進展，協同各技術主管機關滾動調整關鍵技術項目與保護範疇，並與司法檢調體系共同合作，遏阻外國敵對勢力竊取關鍵技術的營業秘密，避免台灣關鍵技術不法外流。（編輯：潘羿菁）1141124