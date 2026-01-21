國科會委員會議提116年科技預算規劃 聚焦AI、淨零與量子布局

國家科學及技術委員會今天（21日）召開第19次委員會議，會中提出3項議案，包含「116年度政府科技發展重點規劃」，就政策方案投入重點及預算額度提出規劃；「淨零科技創新方案（草案）規劃」，將推動複合式科技議題、實場域技術驗證及公民參與機制，以支援臺灣總體減碳行動計畫之減碳目標；以及「國家量子科技研究成果報告及未來規劃」，展現量子電腦與量子通訊技術、人才培育、產業及國際合作等成果，並規劃建構自主可控的量子運算生態系。

面對全球政經局勢劇變，以及AI技術快速推進所帶來的挑戰，我國持續加大科技預算投入前瞻技術，以因應供應鏈重組與科技競逐等情勢。國科會先期規劃116年科技預算需求1,850億元，將持續整合跨部會資源，推動「五大信賴產業」及「AI新十大建設推動方案」、「大南方新矽谷推動方案」、「晶片驅動臺灣產業創新方案」、「次世代通訊科技發展方案」、「智慧機器人產業推動方案」、「高齡科技產業行動計畫」、「海洋科技方案」、「淨零科技創新方案」等政策方案。國科會指出，將透過AI科技轉化為實質生活應用，進一步帶動百工百業經濟成長，打造全民智慧生活圈，讓科技紅利普及全民。

行政院政務委員兼國科會主委吳誠文表示，臺灣在科技領域的卓越成就獲國際肯定，並非一蹴可幾，而是政府長期前瞻布局，以及產學研界共同努力的成果。雖然115年度中央政府總預算仍待立法院審議，但科技施政的前瞻推動仍須持續，並深化跨部會協作機制，穩固臺灣未來科技實力根基，為下世代產業永續推展奠定堅實基礎。

展望未來，政府將啟動「第二期計畫」，戰略目標將由元件製造提升至系統整合。除持續突破量子位元與周邊讀取控制技術外，也將大幅擴充軟體與資安跨域團隊，建構量子大腦。同時，規劃於南部基地建置國家級「HPC-QC異質混合運算主機」，並透過國際合作縮短技術摸索期，加速應用落地。國科會表示，未來我國將善用半導體製程優勢，深化與國際頂尖機構合作，將供應鏈實力嵌入全球量子生態系，於未來全球科技版圖中占據核心地位。