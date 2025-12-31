國科會帶領57家新創前進CES 2026 展現臺灣AI實力

記者吳典叡／臺北報導

全球最大規模的美國消費性電子展（CES）將在明年1月6日登場，國科會今（31）日指出，入選的57家臺灣科技新創攜手83家供應鏈參加，將立足臺灣、布局全球，展現AI Taiwan創新能量；新創團隊與供應鏈共同亮相，有助提升國際洽談、訂單合作與市場拓展成效。

國科會臺灣科技新創基地（TTA）今日舉辦CES 2026展前記者會，由國科會主委吳誠文主持。吳誠文表示，CES 2026 TTA館以「Daily TAIWAN」為主題，象徵用百工百業日常小ai成就臺灣智慧之島的大AI。2026年展館將以「食、醫、住、行」四大範疇切入，以具體應用呈現臺灣科技新創轉型，向全球呈現臺灣AI技術與創新實力。

吳誠文指出，今年入選的57家新創不僅展現高度創新性與產品成熟度，更獲得國內外供應鏈的實質支持。新創團隊與供應鏈共同亮相，有助提升國際洽談、訂單合作與市場拓展成效，也使供應鏈得以透過新創技術，切入更多全球場域，形成相互強化的產業合作模式。鼓勵新創持續在國際舞臺展現競爭力與影響力，讓世界看見臺灣科技價值，並吸引更多跨國合作。

國科會指出，CES 2026創新獎正式揭曉，4家由國科會TTA輔導培育的參展團隊自全球3600件參賽作品中脫穎而出，帝濶智慧科技、史詩科技、華得生技國際與憶象，分別在資安、永續與能源轉型、數位醫療與企業科技等領域獲獎，展現臺灣新創多元發展。4家新創獲獎作品不僅是AI應用於產業加值最佳示範，也深具研發動能與國際市場競爭潛力。

國科會表示，臺灣科技新創能量持續在國際舞臺受到肯定，顯示臺灣從研發、創業到供應鏈合作所形成的創新體系正逐步深化與成熟。未來將持續透過TTA平臺強化國際鏈結，協助新創加速跨境合作與全球市場布局。期待所有參展團隊在 CES 2026 展現最佳表現，讓世界看見臺灣AI科技的深厚實力與發展潛力。

國科會TTA號召57家新創，攜手83家供應鏈前進CES 2026 ，大秀臺灣AI實力。（國科會提供）

國科會TTA舉辦 CES2026展前記者會，跨部會攜手助攻征戰國際，展現臺灣AI實力。（國科會提供）