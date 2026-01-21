國科會投入低碳能源研究拚淨零 台積電表態可協助

國科會21日舉行委員會議，行政院政務委員兼國科會主委吳誠文會後表示，國科會支持各種低碳能源的學術研發。他轉述，台積電資深副總經理何麗梅在會中提出，若政府科技預算不足，台積電很樂意和政府搭配，加速淨零科技相關研究。

台積電。（圖／美聯社）

國家科學及技術委員會21日召開委員會議，由國科會提報「淨零科技創新方案規劃」，將推動複合式科技議題、實場域技術驗證及公民參與機制，支援台灣總體減碳行動計畫減碳目標。

根據國科會資料，目前聘兼委員包含和碩董事長童子賢、台積電資深副總經理何麗梅、友達光電董事長彭双浪等人。

吳誠文會後表示，今年是淨零科技方案最後1年，明年開始為淨零科技創新方案，淨零永續是全民、全社會的責任。台灣受限於地小人稠，能源自主性不高，綠能方面更是困難，在產業發展方面，特別是科技業跟重工業的密度相當高，在科技業用電需求及未來人工智慧（AI）發展下，委員對綠電開發表達憂心。

國科會。（圖／資料照）

他轉述，何麗梅在會中提到，台積電很樂意貢獻，假使政府科技預算不足，民間能力也足夠的狀況下，他們願意和政府搭配，加速淨零科技的研究。

吳誠文表示，鼓勵探討各種低碳能源發展，目標為零碳排，國科會願意支持學術界研發，包含新核能的可能性。他也重申，一定會堅持總統賴清德提出的3大原則，即為保障安全、核廢有解，以及社會共識。

吳誠文也談及，童子賢在會中提醒，必須考慮各種新能源的成本，價格太過昂貴，即使產業可以負擔，對人民也不公平。他表示，國科會認同此建議，後續報行政院時也會特別注意。

國科會說明，沿襲淨零科技方案的推動策略，淨零科技創新方案將加強推動複合式科技議題，並透過淨零實場域驗證園區，整合技術驗證及關鍵設施管理，結合國際合作、企業育成、人才培育策略，加速前瞻科技在產業落地。方案也將規劃社區永續強韌能源推動策略，藉由整合分散式能源及管理設施，提升孤島地區能源韌性。（中央社）

