國科會攜中研院、經濟部推量子國際研討會 打造臺灣量子科技新里程

國家科學及技術委員會攜手中央研究院與經濟部共同舉辦「2025臺灣量子科技國際研討會」（Quantum Taiwan 2025: Quantum Computing Toward Scalability and Connectivity），邀集來自美國、歐洲與亞洲多國的產官學研代表齊聚臺北，以「量子運算的規模化與連結性」為主題，深入探討全球量子科技的研發動能、應用前景及產業化新趨勢，為臺灣量子科技發展揭開新篇章。

國科會主任委員吳誠文指出，量子科技正引領全球新一波科技革命，涵蓋從基礎研究、系統開發到跨國應用的全方位發展。臺灣憑藉半導體及資通訊產業的深厚基礎，具備推動量子科技的獨特優勢。未來，國科會將持續推動跨部會整合與國際合作，透過量子國家隊建構從元件、系統到應用的完整生態鏈，強化臺灣在全球量子產業鏈中的關鍵角色。

本次會議以「規模化（Scalability）」與「連結性（Connectivity）」為核心議題，聚焦量子運算系統整合、量子位元擴展技術與異質運算架構等前沿領域。同時舉辦「全球量子夥伴關係」（Global Quantum Partnership: Accelerating Quantum Revolution）高峰論壇，由量子系統推動小組執行長張文豪主持，邀請歐洲及亞洲多國專家，就全球量子技術合作機制與產業化推動策略進行深度交流，促進多邊合作與策略協同。

國科會指出，聯合國已宣布2025年為「國際量子科技年」（International Year of Quantum Science and Technology）。此次研討會不僅展現我國量子科研實力與國際合作成果，更是臺灣響應全球量子倡議的重要行動。未來，國科會將持續整合國內科研資源與產業能量，推進量子技術的規模化與商用化，協助臺灣在全球量子競局中發揮關鍵影響力，與國際社群攜手共創量子新時代。