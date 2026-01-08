財經中心／陳致帆、林大帷 台北報導

原住民族智慧飛向宇宙！國科會攜手清華大學，推出第五季科學教育動畫，結合太空科技與部落文化，還加入VR體驗，帶孩子從部落出發，用寓教於樂的方式，讓科學走出校園、走進生活。

台上自彈自唱，輪番獻唱動畫歌曲，為首映會炒熱氣氛。

"太空站家園"動畫片段：「我是吉娃斯，聽說這裡是浴火重生的部落。」

國科會攜手清大推教育動畫 結合太空科技、部落文化、VR體驗

國科會攜手清華大學，推出第五季的"科學教育動畫。（圖／民視新聞）一身太空裝，從學習原住民部落啟航，國科會攜手清華大學，推出第五季的"科學教育動畫"，週四進行首映會。

廣告 廣告

清大原住民科學發展中心主任傅麗玉：「已經得到國際影展，有24個國家122個獎，我們還會再繼續的努力，希望讓全世界看到，我們原住民族文化之美。」

科學動畫獲得國際獎項肯定，故事涵蓋卑南族、阿美族、噶瑪蘭族，以及撒奇萊雅族等，透過3D動畫，結合太空科技和台灣原住民族自然智慧，透過活潑敘事，帶入科學知識。

除了推出全新一季的動畫，也結合VR，走入卑南族的少年會所，探索體驗。

清大原住民科學發展中心主任傅麗玉：「很重要的一個，他們訓練那個少年成長的過程，一個很重要的地方，那個叫做少年會所，自己也是女生啊，（想說）那為什麼不來做一個VR，讓我自己也可以進去，所以我們就發展了一套少年會所的VR。」

國科會攜手清大推教育動畫 結合太空科技、部落文化、VR體驗

國科會透過動畫，以寓教於樂的方式，推動科普教育。（圖／民視新聞）國科會透過動畫，以寓教於樂的方式，推動科普教育，讓科學融入生活。

原文出處：國科會攜手清大推教育動畫 結合太空科技、部落文化、VR體驗

更多民視新聞報導

桃園新房vs台北老屋！同學會他「一句話」掀兩派論戰

LINE「見1幕」他苦笑：以為被封鎖！全場爆共鳴：習慣了

看見破鞋還在穿！陳美鳳心疼獨居長輩 自掏腰包寒冬送暖

