國科會攜手高科大「TechGiCS 女婕思好科技—科技交流分享會」

▲「TechGiCS 女婕思好科技—科技交流分享會」，深化女性科技人才向下扎根，吸引眾多高中職女學生參與活動，現場合照。

【記者 王雯玲／高雄 報導】國科會攜手國立高雄科技大學日前舉辦「TechGiCS 女婕思好科技—科技交流分享會」，深化女性科技人才向下扎根，吸引眾多高中職女學生參與活動，體驗科技實作場域及並且開拓未來視野。今年交流活動以「Code My Future 登入AI世界：未來，由你啟動」為主題，也特地安排未來女力實地參訪高科大半導體製程、設備人才培育基地。

高科大由即將於下週就任的第三任校長吳忠信代表歡迎未來女婕思蒞校參與活動，也期待更多女性科技人才投入創造台灣產業的光彩前景。一整日的活動，包含由TechGICS培力的學員透過短講來分享實務經驗、學習歷程，幫助女性青年具體理解AI科技如何進入工作場域，並且建立未來的學習方向；另一方面則由不同世代的女力(大小女生)對話分享，進一步帶動經驗的交流。2026年度TechGICS交流活動Code My Future最特別的參訪行程，則是參訪高科大去(2025)年剛落成揭幕的「半導體製程設備技術人才培育基地」，真實為下世代女性科技人才展現台灣半導體產業的訓練設備、產業真實情境，以及完整專業訓練所需要的跨域知識。

高科大副校長謝淑玲是TG6女婕思好科技第六期學員，擔任Code My Future「大小女生對話場」的主持人，引導跨世代交流對談，含括的AI議題包含AI資安驗證、AI情資與風險分析、AI倫理與治理、AI永續應用等，從資訊安全到國家安全，從倫理法治到永續共好，提供青年女力更高的視野與思考廣度來理解AI時代帶來的機會與挑戰，並且引導青年進一步思索未來職涯探索的方向和對應的能力養成。（圖／記者王雯玲翻攝）