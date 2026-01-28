國科會支持肝癌研究 腸道菌代謝物成免疫合併治療關鍵指標

臺北榮民總醫院醫學研究部主任黃怡翔(右1)、內科部胃腸肝膽科醫師李沛璋(左1)，與國科會生科處處長楊台鴻(中)合影，見證肝癌研究重要成果。(記者蘇瑞雯拍攝)

臺北榮民總醫院黃怡翔、李沛璋研究團隊近期於國際指標期刊《Hepatology》發表研究成果，首次發現不同病因肝癌患者雖具有差異顯著的腸道菌群，卻能產生相同的糞便代謝物「乙酸」，其濃度可預測免疫合併治療成效，並與病患長期存活高度相關。(記者蘇瑞雯拍攝)

肝癌在臺灣及全球皆屬高發癌症，免疫合併治療已成為晚期肝癌的標準療法。在國科會長期補助支持下，臺北榮民總醫院黃怡翔、李沛璋研究團隊近期於國際指標期刊《Hepatology》發表研究成果，首次發現不同病因肝癌患者雖具有差異顯著的腸道菌群，卻能產生相同的糞便代謝物「乙酸」，其濃度可預測免疫合併治療成效，並與病患長期存活高度相關。

臺北榮民總醫院醫學研究部黃怡翔主任表示，未來這項發現不僅可作為生物標記，透過治療前抽血或檢測糞便，就可預測病患對免疫治療的反應，協助判斷是否適合直接接受治療；對反應較差者，則可進一步透過腸道菌調控提升療效。隨著益生菌與益生元等介入方式的發展，未來有機會調整腸道菌群及其代謝物，進一步提升免疫治療的臨床成效。

研究團隊說明，這項研究歷時多年，蒐集接受第一線免疫合併治療的兩大類肝癌患者，包括與代謝功能異常脂肪肝疾病相關的肝癌（MASLD-HCC），以及病毒性肝炎相關的肝癌（V-HCC）。研究人員在治療前，分析患者的腸道菌相、糞便代謝物與血液中的免疫指標，並持續追蹤腫瘤治療反應與存活情形。結果發現，這兩類肝癌患者的腸道菌組成有明顯差異。

進一步分析顯示，代謝功能異常脂肪肝疾病相關的肝癌患者腸道中較多與發炎相關的致病菌；相對地，病毒性肝炎相關的肝癌患者則有較多對人體有益的共生菌。不過，不論是哪一種類型的肝癌，只要糞便中的乙酸濃度較高，治療效果通常較好，存活時間也較長，顯示乙酸有潛力同時用來預測免疫治療反應與病患預後，成為一項非侵入性的生物指標。

這項研究突破過去只關注「腸道中有哪些菌」的觀點，指出真正影響免疫合併治療成效的關鍵，在於腸道菌是否能產生有助免疫反應的代謝物。像乙酸這類短鏈脂肪酸，不僅與腫瘤治療反應密切相關，也有機會成為醫師評估肝癌免疫合併治療的重要參考依據。

研究成果為不同病因的肝癌患者提供可廣泛適用的生物標記新方向，有助於發展更精準的免疫合併治療策略。未來也可進一步透過飲食調整、腸道菌相調控或代謝介入方式，提升治療成效，展現臺灣在肝癌臨床研究與轉譯醫學整合上的國際競爭力，並突顯國科會長期支持臨床導向與跨領域研究的重要成果。