國科會支持臺大醫院研究 破解主動脈可誘發氣管軟骨再生

在國科會長期計畫支持下，國立臺灣大學醫學院附設醫院外科部陳晉興特聘教授暨部主任(右2)，與洪琬婷主治醫師(右1)研究團隊，針對「冷凍保存捐贈主動脈」應用於氣管重建時，所觀察到的軟骨再生現象，提出具體生物作用機轉線索。(記者蘇瑞雯拍攝)

相關研究成果近期已發表於國際知名期刊《Advanced Healthcare Materials》。

氣管是維持呼吸順暢重要「生命通道」，當氣管因腫瘤侵犯或嚴重外傷需要大範圍重建時，臨床上缺乏穩定、耐用的替代材料，一直是胸腔外科最具挑戰性問題。團隊早期曾結合幹細胞投入3D列印人工氣管研究，成功建立完整大、小動物實驗模型，在移植到人體的生物相容性方面，仍面臨重大挑戰。

臺大醫學院附設醫院外科部特聘教授暨部主任陳晉興表示，研究團隊受到法國臨床經驗啟發，團隊以「冷凍保存主動脈」作為重建材料，2021年完成亞洲首例以冷凍保存主動脈進行氣管重建的人體臨床試驗，成功治療嚴重氣管狹窄患者，至今已累積6例臨床手術成果。

本研究從臨床問題回到實驗室，透過動物實驗證實，主動脈移植物並非只是被動填補缺損的「補丁」，而是能發揮生物活性的「體內再生支架」，引導受贈者自身生成新的氣管軟骨。新生成軟骨來自患者本身的軟骨前驅細胞移入並分化，而非來自冷凍主動脈中殘留的捐贈細胞，支持主動脈具有「誘導宿主再生」的關鍵角色。

研究不僅補足臨床應用上的關鍵知識缺口，也展現高度醫學轉譯價值。未來有機會發展為臨床操作指引與材料開發依據，改善手術中主動脈移植物與氣管軟骨膜的銜接方式，並建立捐贈主動脈材料的品質評估標準，以提升氣管重建成效的一致性與整體醫療品質。研究團隊表示，未來將持續深化臨床應用與基礎機轉研究的整合，透過再生醫療的新策略，推動氣管重建朝向更安全、且具廣泛臨床應用價值的方向發展。

