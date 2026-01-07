國科會整合新創亮相CES 2026 展現人工智慧之島成果

TTA館舉行開幕儀式，全球新創生態系貴賓齊聚一堂共表支持。(國科會提供)左起：竹科管理局盧宥宇專委、日本貿易振興機構Mio Kawada副總裁、高通Sudeepto Roy副總裁、駐舊金山科技組顏宏偉組長、CTA Janenne Remondino資深總監、國科會林德生處長、國際加速器Mosaic共同創辦人Volker Heistermann、經濟部技術司鄭桂忠諮詢委員、工研院產服中心陳立偉執行長、Ingenev Mobility 執行長Volker Kaese

國科會攜手經濟部等相關部會，以臺灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）為核心，率領臺灣新創團隊前進美國，參與全球規模最大的消費性電子展（Consumer Electronics Show, CES）。在跨部會通力合作下，今年集結57家臺灣科技新創與83家供應鏈夥伴組成國家隊，於CES 2026全面展現臺灣在「人工智慧之島」政策推動下，AI技術落地應用豐碩成果。

國科會表示，CES 2026以「用AI創新型塑未來（Shaping the Future of Enterprise Innovation）」為核心主軸，聚焦人工智慧如何重塑全球產業鏈結構，帶動效率提升與商業模式的全面革新。呼應此一國際趨勢，政府期許新創團隊善用AI技術，結合臺灣深厚且完整的硬體供應鏈基礎，發展具前瞻性的創新應用服務，打造全民智慧生活圈，推動產業供應鏈轉型升級，穩健邁向賴總統所揭示的「人工智慧之島」願景。

廣告 廣告

今年TTA臺灣科技新創館以「Daily TAIWAN」為主題，象徵AI應用服務已深度融入日常生活與百工百業，透過小寫「ai」的日常實踐，層層堆疊出臺灣作為人工智慧之島的「AI」整體實力。展館規劃以主舞臺為核心，設置「食、醫、住、行」四大主題專區，涵蓋人工智慧、智慧生活、數位醫療與永續發展等關鍵領域，完整呈現臺灣新創多元且成熟的創新能量，並具體展現AI創新應用深入日常生活的豐富樣貌。

TTA臺灣科技新創館開幕典禮，吸引眾多國際新創生態系代表到場支持，包括美國消費技術協會（CTA）資深總監Janenne Remondino、鳳凰城加速器Tesoro創辦人Andy Lombard、高通工程副總裁暨全球生態系發展計畫負責人Sudeepto Roy、日本貿易振興機構（JETRO）副總裁Mio Kawada、國際加速器Mosaic共同創辦人Volker Heistermann，以及Ingenev Mobility執行長Volker Kaese等，顯示全球新創圈對臺灣新創實力的高度關注與肯定。

國科會表示，本次CES 2026參展成果顯示，臺灣新創已具備從技術研發、應用落地到國際市場拓展的完整實力，並透過與全球新創生態系及供應鏈夥伴的深度互動，持續鞏固國際合作基礎。未來，國科會將持續整合跨部會資源，協助新創擴大國際參與，進一步提升臺灣在全球AI與科技創新領域的關鍵地位。

­