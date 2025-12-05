國科會發布智慧醫療啟航成果 AI引領臺灣醫療創新升級

「智慧醫療啟航日：科技×臨床×商業的三方交會」計畫成果發表會，由9組跨領域學研團隊發表最新研發成果，展現我國智慧醫療從「技術驅動」走向「解決迫切臨床議題」的重要進展。(國科會提供)

國科會呼應賴總統提出的「創新經濟•智慧國家」發展策略及「健康臺灣」國政願景，2024年啟動為期四年的「臺灣智慧醫療創新加值推動計畫」。為促進計畫研發成果加速落地，國科會特別選在「台灣醫療科技展」展期內，於今天(5日)在南港展覽館一館舉辦「智慧醫療啟航日：科技×臨床×商業的三方交會」成果發表會，展示9組跨領域學研團隊最新技術與應用成果。此次展示內容涵蓋癌症精準診療、心血管與急重症照護，以及高齡與慢性病健康管理三大核心領域，呈現臺灣智慧醫療從技術驅動邁向解決迫切臨床問題的重要進展。

國科會表示，在癌症精準診療方面，研發團隊以多模態 AI 技術建構完整的臨床決策支援系統。臺灣大學團隊推出「肺癌 AI 全方位診療輔助系統」，首次將影像、病理與基因等資料整合為模組化流程，從自動辨識肺結節、協助手術切除路徑規劃，到分析分子標記以指引晚期治療策略，建立由診斷至治療的完整臨床決策路徑。

在心血管與急重症照護領域，團隊聚焦心肺疾病、猝死及腦損傷等高風險臨床情境，運用智慧診療技術建構從即時監測到預後判讀的完整照護鏈。臺北榮總團隊開發「智慧影像式生理量測雲端系統」，利用手機鏡頭即可於 60 秒內量測心率、血壓、呼吸頻率及心律不整風險，成為可於居家或臨床部署的非接觸式醫材，並具備即時預警功能。

在高齡與慢性病健康管理方面，團隊因應超高齡社會的需求，以智慧科技建構從早期偵測到個人健康管理的解決模式。陽明交通大學團隊推出「全方位神經疾病照護平台」，整合 AI、腦機介面與醫療物聯網技術，提供偏頭痛與失智症的早期偵測、誘因分析、行為風險追蹤與腦波回饋訓練，建立一站式神經健康管理服務。

國科會強調，這些創新成果展現臺灣在AI醫療、感測技術、跨模態資料整合與臨床決策支援方面的深厚研發實力，推動智慧醫療從診斷、治療到長期照護全面升級，並為未來智慧健康生態系奠定關鍵基礎。本次國科會邀集九大智慧醫療團隊於「台灣醫療科技展」共同發表成果，促成臨床端、產業界與市場需求的有效媒合，充分展現臺灣智慧醫療創新的整體能量。