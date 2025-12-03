國科會發表全球首創「AI隨動步行復健機器人」

記者郭曉蓓／臺北報導

國科會今（3）日發表全球首創會「讀腦」的「AI隨動步行復健機器人」，運用腦波儀和AI演算法，透過偵測患者的腦波意圖，進一步帶動穿戴式外骨骼機器人協助復健復原，患者不易跌倒，機器人類似貼身保鑣，開啟主動式復健「用腦走路」新時代。真實案例有1名臥床病患接受輔助復健治療21天，目前可不拿拐杖自行走路，研發成果讓腦中風與退化患者「重回生活」不是夢。

全球快速高齡化，行動健康面臨前所未有的挑戰，在國科會長期支持下，國立中興大學李聯旺優聘副教授、國立陽明交通大學柯立偉教授、高雄醫學大學陳嘉炘教授組成的跨領域團隊，歷經10年打造全球首創的「AI隨動步行復健機器人」。

李聯旺指出，研發團隊是以神經可塑性理論、安全控制、AI與腦機介面為核心，結合外骨骼與運動意圖辨識模組，完成「AI隨動步行復健機器人」開發，可以解決許多患者「想走卻走不動」的復健挫折。系統能依患者狀況在不同復健階段靈活調整訓練模式，例如初期協助站立與平衡、啟動下肢運動；中期階段搭配地面投影功能，以影像輔導患者步態引導，建立自然的行走模式與正確的重心轉移；後期透過腦波訊號主動驅動外骨骼，實現意念控制行走。

李聯旺說明，整個智慧系統是靠意圖去驅動，原理是大腦發出意圖就會產生電位變化，患者戴上耳罩造型裝置，系統便可以讀取患者腦部訊號，無需開腦植入晶片。用「想的」即可啟動步態訓練，透過意念控制讓穿戴式外骨骼載具行走，且具隨動跟隨技術，讓機器像貼身保鑣扶著患者，消除跌倒恐懼。

李聯旺表示，「AI隨動步行復健機器人」優勢還包括可依患者步態調整支撐力，讓步態更接近正常走路，打造更安全、更自然的步行訓練；由於是非侵入式腦機介面，實現腦控外骨骼的主動訓練，不再是傳統被動由機器帶動而已；智慧復健系統不只訓練身體動作，更同時刺激中樞與周邊神經；且一機涵蓋多階段復健，滿足患者不同階段訓練需求，也可以結合市面其他的外骨骼裝置，極具技術優勢及市場競爭力。

研究團隊也介紹真實案例，一位患者今年10月中旬發生左頂葉皮質下出血，合併雙側視丘及右側放射冠陳舊性梗塞，導致臥床、完全無法行走，在接受「AI隨動步行復健機器人」協助復健治療21天後，目前已可不拿拐杖自行走路。在未來運用上，中風與退化患者能「用腦走路」，主動參與訓練，加速恢復行動能力。

國科會表示，這項成果已取得臺、美等專利，不僅回應高齡社會的復健挑戰，更展現「以科技補人力」的創新精神，透過機器分擔治療師的負擔，並提升復健科醫師的臨床效率。隨著復健機器人與腦機介面技術持續進展，「用腦走路」將成為智慧醫療的新典範，讓「重回生活」不再只是希望，而是可以被實現的未來。