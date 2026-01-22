國科會籲學術研究應重視貢獻度 大學：提升質可深化影響力

針對學術研究應更重視貢獻度，教育部認為有共識，大學則強調，應該提升質。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／屏東報導〕國科會主委吳誠文今天表示，學術研究不能只算論文數，應更重視貢獻度。對此，教育部長鄭英耀也認為應思考科研如何對社會有貢獻，而大家都有這樣的共識；大學則認為，透過質的提升，可以深化世界影響力，走入實務也可以培養學生協助產業解決問題。

國科會主委吳誠文今以「振興科技提升研發效益」為題，於115年全國大專校院校長會議發表演講。他提及，台灣過去在向先進國家學習成長的階段，習慣以幾個量化指標來衡量學術研究與科技研發的成果，但如今台灣的科技產業表現已經接近先進國家，不該再用數字管理學術，只算論文數，應更重視研究成果的創新性與價值，對社會產業的影響力與貢獻度。

對此，教育部長鄭英耀指出，學術論文的發表，與世界共同分享科研成果，原本是手段，不能變成目的，現在都太在意量化指標，應思考科研能量如何轉化到對社會有所貢獻，在於社會公共性的思考，大家都逐漸有這樣的共識，因此部分大學的升等指標也漸趨多元，研究、教學、服務都納入。

國立科技大學校院協會理事長、台科大校長顏家鈺提到，學校校長都有很努力在思考，但還沒有做得很徹底，目前量化指標較容易評量，而社會貢獻不太容易去衡量，不過以科大來說 還算有客觀數據可以去算有多少產品或技轉，會努力把社會貢獻的面向加進去。

國立大學校院協會理事長、台大校長陳文章指出，論文對學生來講是知識的演進，論文本身的成果可能對產業進步有幫助，所以不應該過分強調論文數量，而是要重質。世界排名很多重視的是論文影響力，台大也是往這方面去前進，質提升了，在世界影響力會比較深，世界的認可程度也會上升。

私立科技大學校院協進會理事長、朝陽科大校長鄭道明表示，教育部多年以前就開始鼓勵多元化，包括技術、教學、服務等都能納入升等考量，學校相當歡迎這樣的事情。會員學校很多老師都是拿業界題目研究，不只訓練學生具備實務能力，到業界可以成為即戰力，協助業界解決問題。

