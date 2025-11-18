國科會經濟部率團赴德國MEDICA 秀智慧醫療創新實力

（中央社記者趙敏雅台北18日電）國科會與經濟部跨部會合作，攜手46團隊組成智慧醫材國家隊參與2025年杜塞道夫醫療器材展（MEDICA 2025），展現台灣智慧醫療創新實力。國科會今天表示，為了推動台灣技術加速國際落地，除了參展之外，也深化與歐洲臨床及技術單位合作。

國科會發布新聞稿指出，全球最大醫材展MEDICA 2025於台灣時間17日在德國登場，今年由國科會與經濟部首次跨部會合作，組成智慧醫材國家隊，帶領台灣醫療院所、研究機構、新創與企業登上歐洲舞台。

國科會表示，台灣館以研發、場域驗證、新創、產業落地等4大主題展區，呈現台灣智慧醫療從研發到商化的價值鏈布局；今年共有3個台灣團隊入圍MEDICA全球官方競賽決選，從全球480件申請案中脫穎而出，展現台灣從生醫研發到智慧診斷的多元能量。

國科會介紹，方圓細胞生醫股份有限公司入圍新創競賽15強，以獨有細胞培養技術獲評審青睞，能在極少量細胞下快速擴增稀有細胞，並建立個人化3D模型，協助醫師更精準制定治療策略，為癌症照護帶來新契機。

國科會表示，鉅怡智慧股份有限公司與神經元科技股份有限公司入圍Healthcare Innovation World Cup前12強。其中，神經元科技展示NeuroSwift Pro智慧神經眼動診斷系統，可協助醫師鑑別中樞與周邊性眩暈，並即時生成報告。

鉅怡智慧以人工智慧（AI）智慧鏡FaceHeart CardioMirror參賽，非接觸式量測心率、血壓、呼吸及心血管風險，其心房顫動檢測敏感度達94%，未來將結合AI分析提供個人化建議。

國科會說，2022年起透過展覽能量提升、國際醫療體系對接與合作轉化機制，協助台灣團隊從技術展示走向臨床與市場落地，如奇翼醫電將與英國臨床夥伴展開跨國試驗。

國科會指出，為推動台灣技術加速國際落地，這次展前拜訪德國研究機構、醫院等，從AI醫療資料可信度、跨國臨床驗證與資料互通標準等3大面向展開對接，使合作更具策略性與制度性；另參訪雃博德國據點，借鏡醫材在地化營運模式，強化進軍歐洲的落地策略。

國科會表示，將持續以團隊技術與產品特性為核心，協助團隊對接國際市場、合作模式與合作夥伴，以精準媒合、適地發展為原則，推動台灣智慧醫療拓展國際舞台。（編輯：黃國倫）1141118