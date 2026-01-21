國科會編列2027年科技預算 達1850億元

為實現AI之島願景，國科會先期規劃116年(2027年)預算，共新台幣1,850億元。國科會說明將集中投入前瞻科技研發與人才培育，透過五大信賴產業、AI新十大建設等方案，強化台灣在AI時代的關鍵戰略地位。

國科會21日召開第19次委員會議，會中提出3項議案，包含2027年科技發展重點、淨零科技創新方案以及國家量子科技研究成果規劃。

國科會說明，先期規劃2027年度科技預算1,850億元，將聚焦基礎學術研究與人才培育，並涵蓋國防工業、AI等關鍵領域，推動「五大信賴產業」與「AI新十大建設」。同時，政府將持續推進大南方新矽谷方案、智慧機器人、晶創台灣計畫等重點計畫，目標是打造完整的科技與產業生態系，達到台灣成為AI之島的目標。

國科會主委吳誠文指出，相關方案聚焦半導體與AI等關鍵領域。其中，「晶創台灣計畫」推動進展順利，除鞏固先進製程製造優勢，也同步布局次世代製造能力。他說：『(原音)這些科技方案現圍繞在包括半導體跟AI。...不僅促進我們確保現在前瞻製程製造的優勢，希望能夠源源不絕，也能夠一直發展未來下世代的製造技術，設計要同步發展，並且還要確保我們在成熟製程能夠持續有創新。』

吳誠文表示，台灣經濟表現佳，去年科學園區總產值持續成長，年增幅超過2成。政府更要著眼於未來科技發展，持續投入研發。雖然今年度預算仍待立法院審議，但需要持續布局前瞻科技，希望能夠順利通過預算審查，也會努力排除困難。

他也指出，政府目前積極推動AI新十大建設，期待能加速各項頂尖研發成果落地應用，打造全民智慧生活圈。(編輯：宋皖媛)

