國科會與經濟部領軍 智慧醫材國家隊參展MEDICA 2025

全球最大醫材展 「MEDICA 2025」於臺灣時間十七日在德國杜塞道夫登場，今年由國科會與經濟部首次跨部會合作，組成四十六家「Team Taiwan」智慧醫材國家隊，帶領臺灣醫療院所、研究機構、新創與企業參展本屆展會。本屆臺灣館（Taiwan MedTech Pavilion）有四大主題展區，包括：研發（Research & Development）、場域驗證（Clinical Trial）、新創（Innovation）、產業落地（Go-to-Market），呈現臺灣智慧醫療從研發到商化的價值鏈布局，並邀請多位國內外貴賓蒞臨開幕典禮，包含駐歐盟及比利時代表謝志偉大使、杜塞道夫展覽公司執行董事Mr. Michael Degen，及德國佛萊堡大學醫院院長Prof. Frederik Wenz等，展現國際對臺灣智慧醫療合作前景的高度關注。

今年共有三家臺灣團隊，從全球四八○件申請案中脫穎而出，入圍MEDICA全球官方競賽決選，讓國際看見臺灣智慧醫療的創新實力，三項技術各自切入臨床關鍵痛點，展現臺灣從生醫研發到智慧診斷的多元能量，包括：

一、入圍新創競賽十五強：方圓細胞生醫公司，以獨步全球的R³CE®三維細胞培養技術獲評審青睞，能在極少量細胞下快速擴增稀有細胞並建立個人化3D模型，協助醫師更精準制定治療策略，為癌症照護帶來新契機。

二、入圍「Healthcare Innovation World Cup」前十二強：鉅怡智慧公司與神經元科技公司。鉅怡智慧以全球首款用於心臟健康評估的AI智慧鏡FaceHeart CardioMirror參賽，使用者只需照鏡子約五十秒，以非接觸式量測心率、血壓、呼吸及心血管風險，其心房顫動檢測敏感度高達九十四%，未來將結合AI健康分析提供個人化建議；神經元科技則展示NeuroSwift Pro智慧神經眼動診斷系統，可協助醫師鑑別中樞與周邊性眩暈並即時生成報告。

自二○二二年起，國科會透過展覽能量提升、國際醫療體系對接與合作轉化機制，協助臺灣團隊從技術展示走向臨床與市場落地。此策略已逐年累積實績，如好孕行生醫公司於二○二四年首度參展即獲歐洲醫療體系青睞，將於今年與荷蘭醫院簽署合作意向書並啟動臨床驗證；奇翼醫電公司則將與英國臨床夥伴展開跨國試驗；福寶科技公司與奈捷生物科技公司也將與國際企業完成合作簽約，展現臺灣智慧醫療國際化潛力。