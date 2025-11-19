國科會與經濟部領軍「Team Taiwan」亮相MEDICA 2025

國科會與經濟部攜手臺灣46家智慧醫療團隊。（圖：國科會提供）

臺灣智慧醫療跨域能量再登全球最大醫療器材展MEDICA！全球最大醫材展 「MEDICA 2025」在德國杜塞道夫登場，今年由國科會與經濟部首次跨部會合作，組成46家「Team Taiwan」智慧醫材國家隊，帶領臺灣醫療院所、研究機構、新創與企業登上歐洲舞臺。

臺灣館以四大主題展區—研發、場域驗證、新創、產業落地，呈現臺灣智慧醫療從研發到商化的價值鏈布局。工研院指出，臺灣館以「AI、晶片、醫療」三大主軸，展出多項法人與廠商的亮點技術，包括18家指標企業涵蓋AI健康管理、生醫晶片、高階醫材製造與智慧醫療環境等創新技術。瑞昱半導體的低功耗藍牙晶片具備高穩定度與低耗能，小型化與高整合度設計可支援各類穿戴與醫療裝置，是智慧輔具的重要核心技術。昇陽半導體的液態檢體生物晶片，可將多種生物標記整合於單一晶片，一次完成多重檢測，具高靈敏度與客製化特色，提升臨床精準診斷效率。明基透析科技展出的血液透析器與切向流過濾器，具備國際級精密膜技術與穩定濾流效能，已在全球市場獲得廣泛應用，展現臺灣高階醫材優異的研發與製造實力。

經濟部技術司簡任技正戴建丞指出，臺灣長期以創新與合作精神深耕全球醫療產業，從早期的塑膠醫療耗材、精密醫材零組件，到今日推出多項智慧醫療與高齡照護整合方案，不僅展現產業升級與轉型實力，更躍升成為智慧醫療與整合解決方案的提供者。

今年共有三家臺灣團隊入圍MEDICA全球官方競賽決選，從全球480件申請案中脫穎而出，展現臺灣智慧醫療的創新實力。一、入圍新創競賽15強：方圓細胞生醫股份有限公司，以獨步全球的R3CER三維細胞培養技術獲評審青睞，能在極少量細胞下快速擴增稀有細胞並建立個人化3D模型，協助醫師更精準制定治療策略，為癌症照護帶來新契機。

二、入圍「Healthcare Innovation World Cup」前12強：鉅怡智慧股份有限公司與神經元科技股份有限公司。鉅怡智慧以全球首款用於心臟健康評估的AI智慧鏡FaceHeart CardioMirror參賽，使用者只需照鏡子約50秒，以非接觸式量測心率、血壓、呼吸及心血管風險，其心房顫動檢測敏感度高達94%，未來將結合AI健康分析提供個人化建議；神經元科技則展示NeuroSwift Pro智慧神經眼動診斷系統，可協助醫師鑑別中樞與周邊性眩暈並即時生成報告。

自2022年起，國科會透過展覽能量提升、國際醫療體系對接與合作轉化機制，協助臺灣團隊從技術展示走向臨床與市場落地。此策略已逐年累積實績，如好孕行生醫股份有限公司於2024年首度參展即獲歐洲醫療體系青睞，將於今年與荷蘭醫院簽署合作意向書並啟動臨床驗證；奇翼醫電股份有限公司則將與英國臨床夥伴展開跨國試驗；福寶科技股份有限公司與奈捷生物科技股份有限公司也將與國際企業完成合作簽約，展現臺灣智慧醫療國際化潛力。

除參展外，為推動臺灣技術加速國際落地，國科會也同步深化與歐洲臨床及技術單位的合作。展前拜訪德國研究機構Fraunhofer IAIS 與杜伊斯堡-艾森大學附設醫院IKIM，從 AI 醫療資料可信度、跨國臨床驗證與資料互通標準三大面向展開對接，使合作更具策略性與制度性；另參訪雃博德國據點，借鏡醫材在地化營運模式，強化進軍歐洲的落地策略。同時，工研院宣布與歐洲知名半導體研究機構比利時微電子研究所（IMEC）簽署合作協議，攜手建立臺歐智慧醫療與晶片技術合作機制，推動雙方在高階醫療科技的技術交流與應用，拓展國際合作版圖。