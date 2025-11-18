國科會與經濟部領軍「Team Taiwan」亮相MEDICA 2025

【記者蔡富丞/台北報導】全球最大醫材展 「MEDICA 2025」於臺灣時間 11 月 17 日在德國杜塞道夫登場，今年由國科會與經濟部首次跨部會合作，組成46家「Team Taiwan」智慧醫材國家隊，帶領臺灣醫療院所、研究機構、新創與企業登上歐洲舞臺。本屆臺灣館（Taiwan MedTech Pavilion）同步盛大開幕，以四大主題展區—研發（Research & Development）、場域驗證（Clinical Trial）、新創（Innovation）、產業落地（Go-to-Market）呈現臺灣智慧醫療從研發到商化的價值鏈布局，並邀請多位國際貴賓蒞臨開幕典禮，包括駐歐盟及比利時代表謝志偉大使、杜塞道夫展覽公司執行董事Mr. Michael Degen，及德國佛萊堡大學醫院院長Prof. Frederik Wenz等，展現國際對臺灣智慧醫療合作前景的高度關注。

圖說 : 2025 MEDICA Taiwan MedTech Pavilion 開幕典禮隆重舉行，參與貴賓共同出席，見證臺灣醫療邁向國際舞台的重要時刻。右起：佛萊堡大學醫學院院長Prof. Frederik Wenz、國科會楊台鴻處長、國科會林德生處長、國科會科技辦專家室何啟功、駐歐盟代表謝志偉大使、竹科陳國樑副局長、經濟部戴建承簡任技正，及工研院生醫所莊曜宇所長。（圖片來源／國家科學及技術委員會提供）

今年共有三家臺灣團隊入圍MEDICA全球官方競賽決選，從全球480件申請案中脫穎而出，展現臺灣智慧醫療的創新實力，三項技術各自切入臨床關鍵痛點，展現臺灣從生醫研發到智慧診斷的多元能量。

方圓細胞生醫股份有限公司入圍新創競賽15強，以創新R3CE三維細胞培養技術獲評審青睞，能在極少量細胞下快速擴增稀有細胞並建立個人化3D模型，協助醫師更精準制定治療策略，為癌症照護帶來新契機。

鉅怡智慧股份有限公司與神經元科技股份有限公司入圍「Healthcare Innovation World Cup」前12強。鉅怡智慧以全球首款用於心臟健康評估的AI智慧鏡FaceHeart CardioMirror參賽，使用者只需照鏡子約50秒，以非接觸式量測心率、血壓、呼吸及心血管風險，其心房顫動檢測敏感度高達94%，未來將結合AI健康分析提供個人化建議；神經元科技則展示NeuroSwift Pro智慧神經眼動診斷系統，可協助醫師鑑別中樞與周邊性眩暈並即時生成報告。

自2022年起，國科會透過展覽能量提升、國際醫療體系對接與合作轉化機制，協助臺灣團隊從技術展示走向臨床與市場落地。此策略已逐年累積實績，如好孕行生醫股份有限公司於2024年首度參展即獲歐洲醫療體系青睞，將於今年與荷蘭醫院簽署合作意向書並啟動臨床驗證；奇翼醫電股份有限公司則將與英國臨床夥伴展開跨國試驗；福寶科技股份有限公司與奈捷生物科技股份有限公司也將與國際企業完成合作簽約，展現臺灣智慧醫療國際化潛力。除參展外，為推動臺灣技術加速國際落地，國科會也同步深化與歐洲臨床及技術單位的合作。展前拜訪德國研究機構Fraunhofer IAIS 與杜伊斯堡-艾森大學附設醫院IKIM，從 AI 醫療資料可信度、跨國臨床驗證與資料互通標準三大面向展開對接，使合作更具策略性與制度性；另參訪雃博德國據點，借鏡醫材在地化營運模式，強化進軍歐洲的落地策略。

國科會將持續以團隊技術與產品特性為核心，協助團隊對接國際市場、合作模式與合作夥伴，以「精準媒合、適地發展」為原則，推動臺灣智慧醫療拓展國際舞臺。