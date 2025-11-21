國科會超級電腦「晶創26」登全球排名第29名

▲國研院國網中心最新主機晶創 26 (Nano4) 奪下超級電腦排行第29名；晶創25是在今年6月首度排行，初始排行為118名，目前排行為135。（圖／截自國網中心臉書）

[NOWnews今日新聞] 國際超級電腦年會（SC25）日前在美國聖路易登場，並公布TOP500超級電腦排行榜，其中我國國科會轄下超級電腦「晶創26」系統中的H200架構系統「Nano4」，首次入榜並榮獲全球第29名。國科會國研院表示，此次成績象徵台灣自主建置超級電腦的新里程碑，也展現我國堅強的人工智慧（AI）國際競爭力。

為推動國家AI、高效能運算與科研自主能力的重要基礎設施，國科會轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）所建置超級電腦「晶創26」，採用雙重算力架構設計，包括「Nano4」（H200 架構系統），以及最新一代的GB200 NVL72架構節點，兼具通用科學模擬與AI訓練的高效能運算需求。

此次參與TOP500評比的是「Nano4」，實測最佳用電功率為2.214百萬瓦（MW），最高實測效能（Rmax）為81.55 PFlops ，為我國最快、運算密度最高的超級電腦。而另一套系統NVIDIA GB200 NVL72，則是輝達今年新推出的旗艦級AI運算平台，由國網中心領先全台首次導入，每座搭載多達72顆Blackwell GPU與13.5TB記憶體，具備極高AI訓練效能。

「晶創26」整體系統配置包含：

220台NVIDIA H200節點，每節點配備雙Intel Xeon Platinum處理器與8張NVIDIA H200 GPU，記憶體容量達2TB。

2座NVIDIA GB200 NVL72，每座配備72顆NVIDIA Grace處理器與72顆Blackwell GPU，記憶體容量達13.5TB。

整體儲存空間規模達25PB（Petabyte），採用InfiniBand NDR 400 Gb/s高速互連技術，並導入直接液冷（DLC）技術，系統電源使用效率（PUE）僅1.18，兼顧高效、節能與永續設計。

國網中心指出，未來「晶創26」將廣泛支援國內學研界與產業界應用，涵蓋生成式AI訓練與推論、氣候模擬、生命科學、半導體研發、智慧製造等關鍵領域。未來將進一步整合其他超級電腦與高速網路系統，打造台灣具延展性、安全性與高速連結的科研算力環境。



