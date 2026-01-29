國科會通過14案 群聯將進駐竹北生醫園區 新寳紘在南科設半導體用膠材研發中心

國科會29日通過新寳紘在南科設半導體用膠材研發中心、群創進駐竹北生醫園區等14件投資案。（攝影／鄭國強）

國家科學及技術委員會科學園區審議會第30次會議29日召開，會中通過積體電路產業之圓達科技、新寳紘科技、群聯電子竹北分公司14件投資案，其中5件不公開，投資總額計新臺幣40.2億元，此外尚有4件增資案，合計增資6億元。

國科會通過14案，投資總額40.2億元

核准投資案包括積體電路產業之圓達科技股份有限公司中科分公司、新寳紘科技股份有限公司南科分公司；生物技術產業之群聯電子股份有限公司竹北分公司、泰坦分子生醫股份有限公司竹科分公司、禾豐創新生技股份有限公司宜蘭分公司及恰口科研企業股份有限公司；通訊產業之天瀚科技股份有限公司；光電產業之恆豐國際電子股份有限公司中科分公司；電腦及周邊產業之微影半導體股份有限公司竹科分公司等。

其中，金額較大的有天瀚科技要在竹科投資8億元，主要產品為網格型資料存儲系統、切片產業專屬網路及智能才賦接砌邊緣設備。本投資將聚焦天瀚科技推出之三大核心產品，第一網格型資料存儲系統（ECI）提供企業自主進化的私有AI訓練平台，有助於提升資料分析與資安防護能力。再來是提供專為AI應用打造的網路架構的切片產業專屬網路（SPF），第三是提供跨企業數據、模型、人才交換與媒合平台的智能才賦接砌邊緣設備（TME）。

群聯進駐生醫園區，要用LLM模型做醫療影像判讀

此外，群聯電子將首次進駐生醫園區，投資2億元，主要產品為AI智慧診療輔助系統，將高速儲存技術導入醫療場域，提供一個軟硬整合的地端訓練AI模型的解決方案，透過獨家專利技術實現大語言模型與影像模型於地端環境進行訓練與推論，應用於X光、電腦斷層、超音波等醫療影像判讀情境，以提升診斷準確率並減輕醫護人力負擔，協助醫療機構強化智慧化診療能力。

國科會指出，群聯電子進駐新竹生醫園區後可就近串聯醫療院所、生技醫材單位及 AI 醫療新創，結合園區既有半導體與資通訊產業能量，帶動醫療服務價值提升與臨床流程優化，推升我國在AI及高階醫療器材研發上的整體競爭力。

宜蘭的科學園區也獲進駐，開發零石化洗衣精

一家禾豐創新生技將進駐較少見新竹科學園區之宜蘭園區，禾豐創新生技這次投入2千萬元，主要產品為零石化洗衣精、零石化家事全效清淨液，及結合物聯網（IoT）技術的iNUCLEAN智慧補充站研發與擴充模組整合開發。 ，

由新應材、南寶樹脂及信紘科三家公司共同投資成立新寳紘科技則獲準進駐南科，整合半導體特用材料、接著劑合成與精密塗佈製程等關鍵技術，形成高度整合且具前瞻性的研發能量。這次在南科將建置前瞻研發中心，專注於半導體製程用膠材之研發。

