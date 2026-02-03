國科會重申回歸研究本質 推動科研成果多元評量

國科會綜合規劃處處長彭麗春提及，為促進科技發展回應社會需求並接軌國家重要產業，國科會近年持續調整研究計畫補助與審查機制。

國科會主委吳誠文指出，科研成就不應僅以量化發表數值評斷，而應著眼於研究品質、原創性及其長期學術與社會影響。(國科會提供)

國科會於2月2日召開記者會，重申學術表現應「回歸研究本質 成果多元評量」。(國科會提供)

針對近期學研界關注研究成果評量及論文發表相關議題，國科會再次說明，政府長期持續且穩定投入基礎科學研究資源，並透過逐步調整研究補助與審查制度，引導科研評量回歸研究品質、原創精神與社會貢獻，致力於打造健全、前瞻且具國際競爭力的科研發展環境。

國科會表示，為強化我國科研基礎，行政院自2020年起核定由國科會獨立匡列基礎科學研究經費，使相關資源得以穩定編列並持續成長。基礎研究經費自2020年新臺282億元起逐年增加，2025年提升至388億元，平均年成長率達7.5%，並正積極爭取2026年成長至427億元，以確保基礎科研發展之延續與穩定。

此外，依據國科會公布之《2025年科學技術統計要覽》，綜合產官學研投入的研發資源，我國基礎研究經費自2020年505億元成長至2024年809億元，近五年平均成長率為11.6%；2024年基礎研究占全國研發經費比重為7.7%，較2020年提升0.7%，顯示整體投入趨勢持續穩健。

為促使科技發展回應社會需求並銜接國家重點產業，國科會近年持續調整研究計畫補助與審查機制，鼓勵計畫主持人重視研究的原創性、成果擴散效果，以及對學術社群與社會所帶來的實質貢獻，而非僅以論文發表篇數等量化指標作為主要評量依據。

為進一步實踐多元評量精神，國科會已於2025年10月正式取消研究計畫成果報告中的量化成果彙整表，不再要求填報論文篇數等數值化項目，改由研究人員從多面向說明研究成果的貢獻，引導學者進行自我檢視與反思，並促進研究方向與目標的精進與優化。

國科會對研究成果的評價，除著重學術品質與原創性外，涵蓋多元且具體的實質貢獻，包括促成學術領域的重要發現或突破、回應並解決實務問題、培育專業研究與技術人才、協助產業技術發展所產生的效益，以及推動學術社群交流等相關作為；另如獲得重要獎項、促成關鍵國際合作，或展現研究成果的國際影響力，亦均為國科會重視的重要成果指標。

針對學研界關切的論文數量議題，國科會指出，論文發表仍是學術交流與知識傳播的重要管道，對於研究成果的公開檢驗與學術累積具有不可替代的價值；然而，科研成果形式多元，不同學門、研究階段及研究性質，皆應採取相應且合理的評量方式。