國科會鼓勵教授拚實質貢獻 勿只重論文數量

校園太大，屏科大學生與教職員除了自駕，得靠校內公車接駁。不久後，這台由車輛工程系助理教授陳斌勇，帶領所上學生研發近2年的「自動駕駛實驗車」，有望加入行列。

以業者提供的車體與系統，疊加功能與優化，碩二的李柏樺在大學主攻感測器，研究所主攻生成式AI，研究如何應用在自動駕駛環境。

屏科大車輛工程系碩二生李柏樺說明，「決策規劃這邊的感測器的融合方式，要把它做處理，然後讓決策規劃這邊可以獲得一個更準確的資訊，然後回頭過來進行我們車輛控制。」

學生應用所學、教授也有實質成果，團隊為此感到開心，但陳教授坦言，經費真的不多。

屏科大車輛工程系助理教授陳斌勇坦言，「都是由學校的基礎的一些計畫來支援，這個大概以前我們工研院的十分之一、或者二十分之一。」

希望更多經費支持，國科會主委吳誠文在大學校長會議指出，支持各種類型的研究，提升台灣研究的能見度。

國科會主委吳誠文直言，「台灣的科技產業已經全世界第一，我們的學界沒有辦法證明自己是全世界第一，那不是丟臉嗎？」

台灣的科技產業已全世界第一，學界沒有辦法證明是全世界第一，吳誠文以「丟臉」形容，請大學教授別再算論文數。對此，教育部長鄭英耀說，大學升等確實太在意量化指標。

教育部長鄭英耀認為，「如果我們都只在意數字，可能有一定程度的一個量，事實上是被刊登了以後，它可能事實上是沒有貢獻的。」

五大高教協會認為，吳誠文應是指不要只衝量，要重視品質；也同意科研能量或人才培育，能轉化到真正對社會有所貢獻，應是多元指標。

國立科大校院協進會理事長顏家鈺表示，「以科技大學來講，我們是還算有一些更多的數據可以做。但是沒有錯，就是目前我們還在努力，想要把社會貢獻這部分也把它加進來。」

國立大學校院協會理事長、台大校長陳文章說，台大也是國立大學的一份子，往這方面前進，質提升了，在世界上的影響力也會變得比較深。