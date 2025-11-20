國科會《人文沙龍系列》 不同的聲音：女性道德哲學觀

國科會人文沙龍海報「不同的聲音：女性道德哲學觀」。（圖：國科會提供）

▲國科會人文沙龍海報「不同的聲音：女性道德哲學觀」。（圖：國科會提供）

說到女性哲學家，您的腦海中會浮現哪些名字？透過他們的觀點，女性的力量與視角如何引導我們追求美好與善的幸福人生。此次國科會《人文沙龍系列》線上活動特別邀請國立中正大學哲學系教授吳秀瑾，帶領大家探詢女性哲學家在歷史的聲音與所開創的世界。當女性哲學家致力於尋找人類道德活動的核心時，面對戰爭、墮胎等複雜的社會議題，他們的觀點又能帶來哪些獨特的契機與洞見，講座中將一一深入探討。

先從1956年美國前總統杜魯門的榮譽博士學位爭議事件切入，「女人在搞什麼」（Women are up to something）是當年針對此爭議的一句反諷評語，主要批評以女性哲學家伊莉莎白‧安斯康姆為首的抗議行動。當時英國牛津大學欲授予杜魯門榮譽博士學位，但杜魯門在二戰期間為加速終戰決定對日本廣島及長崎投擲原子彈，安斯康姆於是發起抵制行動，要求牛津大學停止授予杜魯門學位。安斯康姆將相關的哲學探討寫成《意圖》一書，被譽為現代哲學的里程碑。當時除安斯康姆，還有提出著名「電車難題」的菲利帕‧露絲‧福特、進行相關哲學研究的瑪麗‧米德格雷瑪與艾瑞斯‧梅鐸等。這群女性哲學家針對社會現況提出多元的哲學思辨方向，其論述至今仍是後代社會得以借鏡的寶貴內容。

吳秀瑾的研究專長涵蓋當代哲學、科學哲學、女性主義哲學，透過自身母職角色的轉變，對女性哲學家提出的道德哲學觀進行更深層次的思考。他認為女性哲學家在探討戰爭、墮胎、安樂死，乃至於愛情與多元婚姻等各種情感關係的社會脈絡時，必須更全面考量行為者的意圖、理由、價值與自然的善，甚至須根據「母育和平政治」理念，規劃具體的「和平教育」概念。為探究生命的意義，哲學思辨須透過體育、音樂、數學、歷史等不同領域的串連與跨域整合，才能找到更多元的答案。

「不同的聲音：女性道德哲學觀」YouTube影片首播時間為2025年11月21日（星期五）下午2點。此次演講將爬梳女性哲學家們所要做的事：尋找人類道德活動的中心所在，以追求美好與善的幸福人生為中心點，畫出最大可能的圓周。歡迎有興趣的民眾透過線上收看，一起參與並探索這些「不同聲音」中的哲學洞見。頻道連結https://www.youtube.com/@nstcsalon ；活動網站｜https://nstc-salon.mystrikingly.com/blog/100 ；臉書專頁https://www.facebook.com/Humanitiessalon 。