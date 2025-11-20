國科會《人文沙龍系列》11/21邀您探索女性哲學家洞見

國科會《人文沙龍系列》舉辦線上活動，特別邀請國立中正大學哲學系教授吳秀瑾，帶領大眾探尋女性哲學家在歷史中的聲音及其開創的哲學世界。(國科會提供)

國科會《人文沙龍系列》舉辦線上活動，特別邀請國立中正大學哲學系教授吳秀瑾，帶領大眾探尋女性哲學家在歷史中的聲音及其開創的哲學世界。講座將深入討論，當女性哲學家致力於探索人類道德活動核心時，面對戰爭、墮胎等複雜社會議題，她們的觀點如何帶來獨特洞見與契機。「不同的聲音：女性道德哲學觀」將於11月21日（星期五）下午2點在YouTube首播，演講將梳理女性哲學家探索道德活動的歷程，以追求美好與善的幸福人生為中心，呈現最大的哲學視野，歡迎民眾線上收看，共同探索這些「不同聲音」中的哲學洞見。

國科會說明，講座將從1956年美國前總統杜魯門榮譽博士學位爭議事件切入。「女人在搞什麼」（Women are up to something）是當年對該爭議的一句反諷評語，主要針對以女性哲學家伊莉莎白・安斯康姆為首的抗議行動。當時英國牛津大學計畫授予杜魯門榮譽博士學位，但杜魯門在二戰期間為加速終戰，決定對日本廣島及長崎投擲原子彈，引發倫理爭議。安斯康姆發起抵制，要求牛津大學停止授予學位，並將相關哲學討論整理成著作《意圖》，被譽為現代哲學的重要里程碑，更多資訊歡迎上《人文沙龍系列》官網查詢。