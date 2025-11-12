國科會「臺灣科普環島列車」 邁入第十週年

由國家科學及技術委員會（國科會）推動的「臺灣科普環島列車」自啟動以來，致力將科學帶進校園與社區，今年正式邁入第十週年，象徵臺灣科普推廣的重要里程碑；這列充滿知識與夢想的科學列車，不僅串聯全台，更見證無數孩子因探索而閃光的眼神。(見圖)

主辦單位今(十二)日說明，長年深耕南部科學教育、帶領樹人醫護管理專科學校科普團隊的郭啟東教授，多年間在南部地區推動「科普列車」活動，積極培養學生與社區對科學的興趣；今年活動結束後，郭教授正式將多年累積的經驗與精神，傳承給國立中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程的鄭南玉助理教授團隊，由新世代接力推動，期盼注入更多元化、跨領域與創新的教育能量。

廣告 廣告

今年的活動由中山大學團隊全面執行，郭啟東教授則以顧問身分持續提供指導，象徵南部科普教育能量的跨世代延續。近日，「全民科學週-動手做科學」活動於高雄市三民國小熱鬧舉行，邀請資深科普講師陳坤龍以「聲音的科學」為主題，帶領學生親手製作會發出不同聲響的小作品，讓孩子從操作中體驗震動、傳導與共鳴的物理現象，將抽象的原理化為具體的感受。活動現場充滿驚喜與歡笑，孩子們在實驗過程中驚呼不斷，親眼見證「科學原理」如何在生活中發生，也展現了從「被教導」到「主動探索」的學習轉變。

三民國小教務主任蕭淑珊表示，學生在去年參與科普列車活動後，對科學產生極大興趣，常常課後追問老師各種「為什麼」；這次全民科學週再度進入校園，讓孩子得以與講師面對面互動、動手實驗，從好奇到理解，學習態度更加主動。蕭主任笑說，孩子們現在不只是想看、想做，還會主動發問、討論原因，這樣的學習熱度，讓老師們也深受感染，這樣的科普教育不只是知識傳遞，更是啟發孩子「探索世界」的勇氣與想像力。

中山大學鄭南玉助理教授指出，接棒推動「全民科學週」是一份榮耀與責任，團隊將延續郭啟東教授及樹人醫專團隊多年深耕的基礎，同時導入中山大學的人文與科技跨域特色，發展出兼具創新、互動與永續的科普推廣模式。

鄭南玉強調，我們希望讓科學不只是知識，而是孩子生活的一部分。透過跨領域設計、創意實作與在地連結，讓科學成為啟發想像的力量，陪伴孩子從學習到創造。

未來，「全民科學週」團隊將持續深入更多校園，讓孩子們透過「玩中學、做中懂」的方式學習，體驗科學的趣味與價值。活動顧問郭啟東教授強調，他很欣慰看到中山大學團隊承接南部科學推廣使命，讓知識的火種不斷延續。科普教育的價值不只是傳授知識，而是啟發好奇心與探索精神，希望未來有更多學校、老師與家長一起加入，共同推動臺灣的科學素養向下扎根。