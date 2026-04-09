國科會RIANS國際學術盛會登場 探討大腦與AI新契機

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〔記者吳柏軒／台北報導〕有鑑於人工智慧(AI)與腦科學的快速發展，國科會推動腦科技研發專案，與全球同步積極探索兩者交會帶來的科學新契機；腦科技創新研發及應用計畫推動辦公室昨(8日)舉辦「Rethinking Intelligence: A NeuroAI Symposium(RIANS)」國際研討會，邀集國內、外學者一同探討腦科技結合AI的發展策略。

RIANS研討會由計畫主持人中央研究院特聘研究員陳儀莊主持，國科會副主委陳炳宇出席，並邀請加拿大教授Blake Richards、日本教授Kenji Doya及韓國教授Choong-Wan Woo等全球學術能量，分別針對神經科學與AI社群對話、強化學習獎賞機制及解碼情緒的大腦模型等分享研究進展。國內年輕學者黃從仁、江柏翰、張芸瑄、王超鴻、曹昱及廖倫德等人亦共同參與交流。

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研討會中，關於AI部分，台灣團隊深度結合並展現多項跨域成果，如清華大學教授羅中泉團隊發展腦啟發神經網路，應用於自主系統與無人載具，其回聲狀態神經網路(Echo State Network)模型可有效降低訓練參數與計算成本；台灣大學副教授朱麗安主持的「節能人工智慧(Green AI)」計畫，提出低耗能高效率的計算架構，在顯微影像分析中顯著降低能耗，展現AI永續發展潛力。

而在論壇環節中，學者專家共同討論神經人工智慧(NeuroAI)的未來方向，及台灣在全球NeuroAI研究及產業版圖中的定位；國科會指出，該研討會成功建立跨領域合作與國際交流的堅實基礎，透過國內外深度激盪，RIANS盼為腦科技與AI研究開創新契機，推動下一世代智慧科技的永續發展。

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