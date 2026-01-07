國科會TTA出擊 赴美展AI實力

記者郭曉蓓／臺北報導

全球最大規模的美國消費性電子展（CES）刻正在拉斯維加斯登場，國科會偕同經濟部等單位以臺灣科技新創基地（TTA）為主體，第9度帶領新創團隊參與盛會。國科會表示，今年號召57家臺灣科技新創與83家供應鏈夥伴共組國家隊，並於臺灣時間昨日舉行TTA臺灣科技新創館開幕式，獲全球新創生態系高度青睞；並有4家由TTA輔導培育的新創團隊獲得CES 2026 創新獎，彰顯臺灣新創在研發能量與國際市場發展上的高度潛力。

廣告 廣告

CES 2026揭櫫「用AI創新形塑未來」願景，聚焦AI技術如何重塑全球產業鏈，驅動效率與商業模式的全面革新。呼應此一國際趨勢，TTA館以「Daily TAIWAN」為主題，象徵著日常生活及百工百業使用的「ai」應用服務，堆疊出臺灣人工智慧之島的「AI」；主舞臺周邊規劃食、醫、住、行4大專區，橫跨AI、智慧生活、數位醫療及永續發展4大領域，展現臺灣新創多元且成熟的創新能量，並實地呈現AI創新應用深入日常生活的豐富樣貌。

全球生態圈高度關注臺灣新創

國科會表示，TTA 臺灣科技新創館開幕式上，包括CTA資深總監、鳳凰城加速器Tesoro創辦人、高通工程副總裁暨全球生態系發展計畫負責人等國際新創生態組織代表，皆親臨現場表達支持，顯示全球生態圈對臺灣新創的高度關注。

國科會說，此次展會已接獲日本、瑞士、法國、荷蘭、以色列、義大利等國家館主動邀約交流；首度參展的美國鳳凰城則主動邀約進行專場媒合，為團隊開啟進入美國市場的具體大門。

至於榮獲CES 2026創新獎的4家新創團隊，包括帝濶智慧科技、史詩科技、華得生技國際及憶象，分別於資安、永續與能源轉型、數位醫療及企業科技等類別獲獎。

國科會TTA率57家科技新創赴美參加CES2026，展現AI國力；團隊與貴賓於TTA館前大合影。（國科會提供）