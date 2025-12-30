國科會TTA號召57家新創攜手83家供應鏈前進CES 2026 Daily TAIWAN大秀臺灣AI國力



前進全球最大消費性電子展CES 2026，臺灣科技新創蓄勢待發!國科會臺灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）於今(31)日舉辦CES 2026展前記者會，在行政院政務委員兼國科會主委吳誠文與跨部會代表見證下，57家臺灣科技新創與83家供應鏈夥伴，將立足臺灣、布局全球，在國科會與跨部會協助下，以更創新、成熟及國際化的方式，展現AI Taiwan的創新能量。

Daily TAIWAN：用百工百業日常小ai成就臺灣智慧之島的大AI

吳主委表示，CES 2026 TTA館以「Daily TAIWAN」為主題，象徵用百工百業日常小ai成就臺灣智慧之島的大AI。2026年展館將以「食、醫、住、行」四大範疇切入，以具體應用呈現臺灣科技新創轉型，向全球呈現臺灣 AI 技術與創新實力。

吳主委指出，今年入選的57家新創不僅展現高度創新性與產品成熟度，更獲得國內外供應鏈的實質支持。新創團隊與供應鏈共同亮相，有助提升國際洽談、訂單合作與市場拓展成效，也使供應鏈得以透過新創技術切入更多全球場域，形成相互強化的產業合作模式。吳主委鼓勵新創持續在國際舞臺展現競爭力與影響力，讓世界看見臺灣科技價值，並吸引更多跨國合作。

4家臺灣科技新創勇奪CES創新獎 臺灣新創多元蓬勃發展

CES 2026創新獎（Innovation Award）正式揭曉， 4家由國科會TTA輔導培育的參展團隊自全球3,600 件參賽作品中脫穎而出：帝濶智慧科技（DeCloak Intelligences）、史詩科技（Epic Tech Taiwan）、華得生技國際（HUA TEC International）與憶象（Memorence AI）分別在資安（Cybersecurity）、永續與能源轉型（Sustainability & Energy Transition）、數位醫療（Digital Health）與企業科技（Enterprise Tech）領域獲獎，展現臺灣新創多元發展。4家新創獲獎作品不僅是AI應用於產業加值最佳示範，也深具研發動能與國際市場競爭潛力。

帝濶智慧科技得獎作品「DeCloakBrain」專為各類機器人設計的 AI 決策平臺，其核心特色是能在不使用原始敏感影像的情況下，仍完成環境判斷與任務執行。透過專利不可逆去識別化技術，系統可在源頭即移除個資並符合美歐隱私規範，同時快速導入各類移動、醫療或人形機器人，協助企業在公共、醫療與警政場域部署 AI 時兼顧隱私安全與全球合規。

史詩科技獲獎的「G.Talk智慧對講系統」源自於「中保好生活」物業管理平臺，而「G.Talk」在2026將以LaLa POS系統應用於跨入餐飲零售、智慧建築、物業管理等生活服務整合，再透過以 6 公克的數位標籤取代傳統硬體，喊出十年可減少 26 公噸二氧化碳排放，重新定義建築場域的人機互動及永續場域創新樹立新標竿，進而邁向國際市場。

華得生技的「Nano CAST™」為全球首創結合半導體生物晶片與 AI 自動化的癌症檢測平臺，僅需 16 毫升血液即可高效率分離循環腫瘤細胞，捕獲率與靈敏度均超過 90%。其全自動流程涵蓋細胞捕獲、染色與影像辨識，能於數小時內提供高精度結果，大幅減少人工作業，有助更早期臨床診斷與精準治療。

憶象的「Operagents」的即時AI學習系統，透過影像擷取多模態圖文知識庫，支援企業持續更新及累積資料庫擴充，再利用獨家研發的「記憶驅動的即時學習」核心技術，快速因應智慧製造流程、操作或辨識條件的變動，可即時修正判斷並更新流程，有效提升整體製程品質與效率。

國科會表示，臺灣科技新創能量持續在國際舞臺受到肯定，顯示臺灣從研發、創業到供應鏈合作所形成的創新體系正逐步深化與成熟。未來國科會將持續透過 TTA 平臺強化國際鏈結，協助新創加速跨境合作與全球市場布局。國科會期待所有參展團隊在 CES 2026 展現最佳表現，讓世界看見臺灣 AI 科技的深厚實力與發展潛力。