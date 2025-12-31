國科會TTA領軍新創前進CES 2026 秀臺灣AI國力

行政院政務委員兼國科會主委吳誠文指出，臺灣將從供應鏈走向系統與應用服務，透過CES 2026向國際展現AI創新能量與產業整合實力。(記者蘇瑞雯拍攝)

行政院政務委員兼國科會主委吳誠文參觀CES 2026參展新創團隊亮點展示，與團隊交流AI創新應用與系統整合成果，展現臺灣科技新創的研發能量。(記者蘇瑞雯拍攝)

國科會臺灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）今天（31日）舉辦全球最大消費性電子展CES 2026展前記者會，在行政院政務委員兼國科會主委吳誠文及跨部會代表共同見證下，57家臺灣科技新創將攜手83家供應鏈夥伴前進CES。透過國科會與跨部會資源整合與協助，展現更具創新性、成熟度與國際化的科技成果，向全球呈現「AI Taiwan」的創新能量。

國科會主委吳誠文表示，國科會正與國發會、經濟部等部會攜手合作，全力推動賴清德總統與行政團隊高度重視的「AI新十大建設」，最終目標是建構「全民智慧生活圈」，也呼應此次CES以「Daily TAIWAN」為題所展現的願景。臺灣擁有完整供應鏈基礎，有能力加以整合、組成國家隊，發展完整系統與應用服務，並在材料、設備及先進應用等仍需補強之處，與國際夥伴深化合作，進而在民主供應鏈中扮演關鍵角色。

吳誠文主委表示，CES 2026 TTA館以「Daily TAIWAN」為主題，象徵從百工百業的日常應用出發，累積成推動臺灣智慧之島的大AI能量。2026年展館將聚焦「食、醫、住、行」四大生活場域，透過具體應用案例，展現臺灣科技新創在產業轉型上的成果，並向國際市場展示臺灣AI技術與創新實力。

國科會表示，今年入選57家新創不僅具備高度創新性與產品成熟度，也獲得國內外供應鏈的實際支持。新創團隊與供應鏈夥伴共同參展，將有助於提升國際洽談、訂單合作及市場拓展成效。未來，國科會將持續透過TTA平臺強化國際鏈結，協助新創加速跨境合作與全球市場布局，並期待所有參展團隊在全球最大消費性電子展呈現最佳成果，讓世界看見臺灣AI科技深厚實力與發展潛力。

