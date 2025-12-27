國稅局查核升級！設籍6年沒住人 400萬免稅額恐沒了

房地合一稅查核標準趨嚴，民眾若想享有400萬元免稅額，除了設籍滿6年，更須證明確實居住的事實。信義房屋代書王裕鴻提醒，國稅局現在會調閱水電瓦斯使用量、信用卡帳單地址及學籍紀錄等資料，查核納稅人是否真正居住在該處。

房地合一稅查核變嚴。（示意圖／取自pixabay）

王裕鴻在信義房屋最新 Podcast《房屋聽信義》節目中指出，申請房地合一稅400萬元免稅額必須符合「666」條件。第一個「6」是指本人、配偶或未成年子女設籍並實際居住滿6年；第二個「6」代表出售前6年內該房屋不得有出租或營業行為；第三個「6」則是同一人6年內僅能適用此優惠一次。

國稅局在審核自住事實時，不僅檢視身分證地址，更會深入調查納稅人的生活足跡。王裕鴻表示，若水電使用量過低或幾乎沒有用電紀錄，將被認定為無人居住，即使設籍期間符合規定，缺乏實際居住證明仍無法取得免稅額。

針對換屋族關心的重購退稅，王裕鴻強調必須注意2年期限的限制，無論是先賣後買或先買後賣，兩次交易的登記日期都必須在2年內完成，且出售前一年不得有出租或營業行為。預售屋買家特別需要留意，若建商延期交屋導致超過2年期限，退稅資格將會喪失。

