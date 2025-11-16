國稅局「金馬迎春」租稅宣導月曆兌換活動 11/27開始

國稅局宜蘭分局將於十一月二十七日起，在分局一樓大廳舉辦「金馬迎春」租稅宣導月曆兌換活動。（擷取國稅局宜蘭分局官網）

記者林坤瑋／宜蘭報導

財政部北區國稅局宜蘭分局將於十一月二十七日起於上午八時三十分至下午四時，在分局一樓大廳舉辦「金馬迎春」租稅宣導月曆兌換活動，倡導民眾購物或消費時應向商家索取統一發票，民眾可憑發票兌換，兌完為止。

「金馬迎春」租稅宣導月曆兌換活動，民眾只要捐出一一四年十一、十二月消費金額十元以上且未列印買受人統一編號的紙本發票十張或雲端發票五張，即可兌換國稅局提供的馬年水果月曆一本；另外，為了推廣在地優質農特產品，民眾同時再捐贈一一四年十一、十二月消費金額十元以上且未列印買受人統一編號的紙本發票二十張或雲端發票十張，也可兌換有機真空包裝的在地米。雙重好禮每人每次限兌換一本一包，數量有限，兌完為止。

宜蘭分局表示，透過現場捐發票兌換水果月曆之活動，喚起民眾對環保之重視，藉此推廣統一發票兌獎APP，使民眾深入了解雲端發票減紙減碳愛地球貢獻，提高統一發票兌獎APP的使用率。兌換月曆所募集到的發票將全數轉贈予公益慈善社福團體，充份展現北區好厝邊的愛與關懷。