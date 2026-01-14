國稅、健保、勞保系統都出自他手！專挑難做商機，資拓搶占公部門資服龍頭、助攻中華電信強化資通訊

▲資拓宏宇國際董事長兼執行長吳麗秀指出，政府專案常有延續性，確保了公司營運的長期發展。





在台灣軟體企業中，資拓宏宇顯得與眾不同，高度集中做政府部門專案。

在確立領先地位同時，資拓宏宇也從深耕政府領域，逐步開拓出AI等新應用機會。

1月12日，軟體服務供應商資拓宏宇宣布，取得勞動部勞保局一項為期6年、總金額24.6億元的公共數位轉型標案，負責執行優化資訊系統架構、強化資安韌性、提高服務量能等任務，未來將隨專案進度，分年認列營收。

攜手中華電 打造國家級系統

無論這家公司本身，或是它所提供的服務，對一般民眾而言，或許都有些陌生；但舉凡你我日常生活中常用的健保資料查詢、戶政登記、機場通關等資訊服務，其實皆出自資拓團隊之手。

這家中華電信持股44.53％的軟體公司，2025年11月才剛增資，並由興櫃轉上市，2025年創下全年營收49.63億元的歷史次佳成績。2026年初取得勞保局的大型服務案後，全年營收有望挑戰2024年的歷史最高紀錄。

對於公司成長預期，資拓宏宇國際董事長兼執行長吳麗秀透露，目前公司營收結構有5成來自政府部門、兩成來自國營企業與金融客戶；約六成屬於延續性案件，認列營收時間雖可能因專案驗收時程而略有差異，但這些看得見的收入，足以確保公司穩健發展，未來資拓仍會持續競標資訊服務專案，追求成長動能。

一位不願具名的資服業副總經理直言，資拓宏宇最大的客戶與競爭力來源，就是政府機關標案；而這家2008年成立的資訊公司，之所以能「綁定」政府服務，是因為雙方從早期的軟體架構就開始合作，市場上其他競爭者即使有心競標，也難以符合政府要求的特定規格服務。

其實，資拓宏宇的前身資拓科技，是在2008年由資策會資工所分割成立的企業，當年中華電信恰好有意跨足資訊系統，因此火速決定投資。

隨後，資拓科技陸續整併了擅長金融系統、由IBM與資策會合資成立的宏瞻資訊，以及從資策會金融事業群延伸的拓宇科技，一一年正式更名為資拓宏宇國際，2020年後中華電信便一直維持最大股東身分。

有人或許以為，資拓是憑著有官股色彩的大股東中華電信撐腰，再加上資策會背景，才能順利拿下眾多公部門標案。但很多時候情況剛好相反，常有政府機關的資訊系統既要求高機敏度、跨平台整合功能，標案金額卻又不高，只有資拓宏宇才做得了這門生意。

衛福部健保署副署長張禹斌舉例，2025年健保署公告決標的「第三代醫療資訊系統建置案」，起先市場詢問度極高，有許多頗具規模的企業都表達投標意願；但仔細了解規格才發現，這套新系統不僅要完全重建、改為更先進的程式語言，同時還要建置易於擴充功能的 微服務架構 ，更要熟悉健保複雜的給付流程、與醫院的系統串接等。

微服務架構：將系統拆分成多個小型服務，每個服務可獨立擴充功能，減少功能增加時需要修改整套系統的繁瑣。

不懼低毛利 迎AI應用商機

「了解狀況以後，很多公司怕不敷成本，都打了退堂鼓，最終只有資拓宏宇選擇投標，也取得標案。」張禹斌說。

由此可見，資拓在公部門資訊系統開發的熟稔度上，確實有過人之處。

系統開發的經驗累積，不僅能作為掌控成本的實力，還能延伸出領域知識的競爭力。

資拓宏宇國際智慧物聯部副總經理蕭偉政舉例，為發展智慧交通應用，「資拓有數據分析師，也有交通背景的團隊，這樣才知道收集數據後要怎麼做交通模型最佳化。」這並非常見軟體公司的編制，卻成為資拓發展的一大優勢。

以軟體開發為基礎，去探索多元應用的專案機會，已經是資拓深植基因中的習慣。吳麗秀回憶，早年的中華電信與資拓宏宇團隊，為攜手拿下稅務系統的專案，「我們提前一年做準備，每個人晚上一起上課，從稅務基礎知識一步步學習。」

最終，中華電信與資拓團隊不僅把稅務搞懂，還釐清了公文系統、辦公室自動化流程等相關知識，擊敗對手拿下專案，也確立了在稅務系統上的領先地位。但也因為不少公部門專案除了軟體系統開發，還包含硬體整合等額外服務，導致資拓12.49％的毛利率表現，在同業間並不突出。

展望未來，吳麗秀強調除了在金融客戶端，打造市占近9成的金融系統，正隨著客戶往海外擴張，政府持續成長的資安需求，以及AI應用的導入，皆是資拓成長的重要動能。

「政府有AI的發展戰略，包含AI客服、AI資料剖析、AI審查資料等。」吳麗秀強調，資拓的目標是要讓AI與自有產品在3年內，成長到能獨立貢獻10％營收。藉此在資拓深耕政府專案的基礎上，提高利潤表現、成為公司營運躍進的跳板。

資拓宏宇國際（6614）





