國立中山大學附屬國光高級中學新卸任校長交接

國立中山大學附屬國光高級中學新卸任校長交接典禮於今(卅)日上午在該校國光館舉行，由卸任代理校長張文凱將印信交接給新任校長黃致誠先生，於二月一日正式就任附中第五任校長；教育部張廖萬堅次長、林伯樵主秘、國立中山大學李志鵬校長以及教育部前次長亦為國光中學改制中山大學附中首任校長蔡清華等眾多貴賓蒞臨觀禮。(見圖)

教育部張廖萬堅次長高度肯定新任黃致誠校長善於溝通協調、做事嚴謹的特質，對新任黃校長離開教育部投入校務雖感不捨，但相信他一定能夠把中山大學附中這個棒子接好；他指出黃校長擁有二十餘年教學經驗，歷任高中校長、國教院及教育部要職，對教育現場的挑戰具有深刻理解，教育部亦將持續逐步支持附中的資源與發展。

中山大學李志鵬校長表示，感謝卸任張文凱代理校長任內穩健領導，帶領中山附中校務推動井然有序，貢獻良多，深獲全體師生肯定；新任黃校長具備完整校長歷練，熟稔校務經營，並曾服務教育部次長辦公室，對教育政策及跨部會協調具深厚經驗。期許黃校長未來深化大學與附中的資源整合，也呼籲全體師生與家長支持新校長共同推動校務發展。

教育部林伯樵主秘提到，他多次到訪附中，無論推動雙語部設置或校園設備改善，皆深刻感受到學校溫暖且具高度凝聚力的支持氛圍；他回憶曾與新任黃校長於教育部共事一年八個月，肯定其熟悉教學現場、重視教師權益與學生學習需求。期許黃校長善用並共享學校資源，讓全體師生共同受益。

教育部前次長亦為中山大學附中首任校長蔡清華致詞說，黃校長曾擔任其於教育部服務時的秘書，回顧二十一年前接任附中校長，今日將重任交付新任黃致誠校長，別具傳承意義；蔡前次長並分享改制附中的過程，強調保留「國光」校名與「Laboratory School」英文名稱，延續實驗教育精神，期許學校持續以創新為本，深化辦學特色，邁向永續發展。

新任校長黃致誠曾任國立基隆女中教師、八斗高中校長及教育部張廖萬堅次長辦公室商借機要秘書，他致詞首先表達感謝，感謝前任校長與行政團隊的長期耕耘，奠定了學校穩健發展的優良基礎，也感謝家人、好友及教育部長官的支持與信任，給予其承擔重任的勇氣與信心。同時，向教師會、家長會、校友會及在地夥伴致謝，肯定其為學校持續前行的重要後盾。黃校長強調，未來將深化與中山大學的合作，結合學術能量與科技產業資源，培育具國際視野、創新與自信的未來人才，並以團隊共識推動校務發展，持續打造「中山X附中」的卓越教育品牌。