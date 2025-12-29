國立光環失靈？台東專校註冊率31.75％新低 陷招生苦戰

國立台東專科學校114學年新生註冊率僅31.75％，在全台6所新生註冊率低於60％的大專校院中敬陪末座。（蕭嘉蕙攝）

台東專科學校是東部地區唯一國立技職院校，但新生註冊率屢下滑。根據教育部今（29）日公布114學年各大專校院新生註冊率，台東專科學校僅31.75％，已經連續4年低於60％警戒線。對此，校方暫不予回應，僅表示相關訊息以教育部公告為主。

國立台東專科學校不僅是此次名單中唯一入榜的國立學校，新生註冊率亦在全台6所新生註冊率低於60％的大專校院中敬陪末座。該校自111學年度起即跌破60％警戒線，111學年為47.29％，112學年51.30％，113學年降至36.54％，114學年再探新低至31.75％。

廣告 廣告

根據校方校務研究網頁公布的《國立台東專科學校112至116年度校務發展計畫書》，校方已分析未來發展所面臨多項挑戰，包括少子女化趨勢衝擊、十二年國民基本教育「就近入學」政策不利外縣市學生前來就讀，加上西部私立院校招生壓力加劇，觸角深入台東地區強力招生，使學校招生環境更加嚴峻。

更多中時新聞網報導

林志玲跳啦啦舞 羞喊「怎好意思裝可愛」

古天樂林峯重唱《尋秦記》主題曲掀回憶殺

林業雇主聘移工 勞保不能忘