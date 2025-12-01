國立北大校慶點燈祈福 億光捐贈「360吋LED戶外全彩電視牆」





國立台北教育大學舉辦「130向前走」校慶點燈祈福典禮，除由聲樂家簡文秀教授親自獻唱外，點燈主題曲〈向前走〉，特別邀請開心男團黑旋風演唱，自然隨性的原住民律動與活力真是難得一見，與來賓的活潑互動更是掀起高潮，象徵著對國北教大130週年邁向國際、迎向美好未來的前景。

校慶點燈祈福典禮是國北教大及校友總會、億光文化基金會主辦，結合「雙春金蛇年」意涵，用5000多顆金銀紅聖誕球妝點，在絢麗天幕光影折射的璀璨燈海下展開，吸引上千師生及各界貴賓同來祝賀，成為歲末最夯最飆的浪漫風情。

此外，億光文化基金會特別捐贈「360吋LED戶外全彩電視牆」，簡教授也將珍藏多年的200多幅畫作+格言製成動畫，期望推展街頭品德教育及美學藝術，為社會傳遞更多正向能量。另億光文化基金會更提供豐富大獎摸彩，並貼心發送椪柑與起司燒麵包，衷心感謝所有貴賓的熱忱參與與見證，祝福來年大吉大利！

