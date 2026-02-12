國立原民博物館籌備處主任交接 邁入承先啟後新階段

國立原住民族博物館籌備處今（十二）日舉行主任交接典禮，在原住民族委員會主委曾智勇 Ljaucu•Zingrur 監交下，完成卸任代理主任陳坤昇與新任主任謝美蘭 Zepulj Sudaljamaw 之職務交接，象徵籌備處館務推動邁入承先啟後的新階段。典禮邀集各機關代表、貴賓及籌備處同仁共同見證，展現國家級原住民族博物館籌建工作持續穩健推進的決心。

原民會主委曾智勇於致詞時表示，國立原住民族博物館是國家重要文化建設，其核心精神在於以原住民族為主體，由原住民族自身觀點出發，向社會與世界敘說歷史與文化。籌備處肩負關鍵任務，期勉新任主任承接既有成果，持續深化館務規劃，穩步推動博物館籌建各項工作。

原民博物館籌備處自成立以來，相關籌建工作在卸任代理主任陳坤昇任內逐步推進，包含組織建置、制度規劃及對外交流等重要事項，為博物館後續發展奠定良好基礎，原民會主委曾智並感謝其於代理期間的用心投入與辛勞付出，使館務得以順利銜接與延續。

新任主任謝美蘭表示，未來將秉持「傳 承使命、接續願景」之精神，延續以原住民族為主體的核心理念，整合既有資源與專業能量，持續推動博物館於典藏、策展、 研究及公共服務等面向之整體規劃，讓國立原住民族博物館逐步成為兼具文化深度與公共價值的重要場域。 籌備處表示，未來將依循《原住民族基本法》及《博物館法》精神，持續推動博物館籌建工作邁向新階段，深化國內外交流合作，逐步形塑連結臺灣與世界的原住民族文化平台。