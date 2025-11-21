▲國立員林崇實高工田徑隊稱霸縣長盃，勇奪7金5銀5銅並破大會紀錄，高男組金牌數居全縣之首。（圖／崇實高工提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】114學年度彰化縣縣長盃田徑賽隆重登場，國立員林崇實高工體育班田徑隊以堅強實力、穩定表現與優異團隊默契，在眾多競賽項目中脫穎而出，最終獲得7金、5銀、5銅的亮眼佳績，更在1600公尺混合接力跑出破大會紀錄的驚人表現。其中，高男組以6金2銀1銅的成績位居全縣第一，展現員林崇實田徑隊多年扎根訓練的成果。

員林崇實高工女隊於短跑至長距離皆有出色表現。陳于晴同學在400公尺奪金、200公尺奪銀，並在多項接力賽中帶領隊伍奪下銀牌、銅牌與金牌，成為本屆女子組的亮眼選手。吳姿穎同學於3000公尺及3000公尺障礙皆摘下銅牌，展現穩定耐力；莊子萱同學亦在1500公尺奪銅。女子接力表現尤其突出，400公尺接力勇奪銀牌、1600公尺接力摘銅，顯示團隊默契十足。

田賽方面，游詩華同學在女子鐵餅項目摘下銀牌，為本校在田賽項目成功奪得重要獎牌，讓員林崇實高工在徑賽與田賽均展現競爭力。

員林崇實高工男隊本次展現極高戰力，多位選手在中長距離、障礙賽與接力項目全面發揮，成為本次縣長盃的最大贏家。

曹景硯同學在800公尺強勢奪金、400公尺奪銀，並於1600公尺接力及混合接力中助隊奪金，混合接力更跑出破大會紀錄的佳績。曾翊愷同學也於400公尺奪金，並與隊友共同拿下接力賽雙金。

在長距離賽中，吳冠賢拿下1500公尺金牌；劉峻豪同學於5000公尺競走稱王；劉宥靖同學則於3000公尺摘金、障礙賽奪銅，整體表現亮眼。

男子400公尺接力及1600公尺接力均展現精準默契，分別取得銀牌與金牌，確立員林崇實高工在徑賽的強隊地位。

陳威男校長表示：「員林崇實高工一直相信，每一位孩子都有屬於自己的亮點，而學校的責任，就是讓他們擁有展現亮點的舞台。看到同學們在田徑場上奮力奔跑、突破自我，我深感驕傲。學校會持續投入最大的能量，從訓練環境、設備器材、行政支援到心理照顧，全方位支持孩子們參加各項競賽。能看到學生們以汗水換來的成果被肯定，就是最珍貴的收穫。期待同學們帶著這次的榮耀，持續向更高層級挑戰，讓世界看見『崇高』的力量。」

本校資深教練葉明春教練則勉勵選手：「每一位選手的成績不是偶然，而是長期訓練、耐心累積、彼此扶持的結果。員林崇實高工的孩子們願意早起訓練、放學後加練、春節只放兩天，更願意承受身體的疲憊與心理的壓力，只為成為更好的自己。希望同學記住：『勝利固然可喜，但更重要的是這段過程養成的紀律與態度，會陪伴你們走得更遠。』接下來的各種比賽，教練團會與同學們一起努力，再創佳績。」

員林崇實高工田徑隊能屢屢突破自我，除了選手的努力與教練的專業，也歸功於學校教練團及行政團隊長期的全力支持。學校以「學生為中心」為核心理念，從訓練資源、場地維護到比賽支援皆不遺餘力，致力打造一個能讓學生安心訓練、勇敢逐夢的學習環境。

國立員林崇實高工將持續推動體育與學藝並重的教育方向，培育具備自律、毅力與競爭力的優秀學生。此次田徑隊的成功，不僅是選手的榮耀，也是全校師生共同的驕傲。未來，員林崇實高工將持續以高度關懷與強大後盾陪伴選手們邁向更高舞台，讓『崇高』精神在全國各項競賽中持續發光。