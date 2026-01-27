國立大學系統15校跨域共榮合作 蕭美琴：打造學生強壯翅膀

出席國立大學系統15校跨域共榮合作典禮，副總統蕭美琴說，跨校跨域資源、打造學生強壯翅膀。（圖：寇世菁攝）

副總統蕭美琴今天（27日）出席在中興大學舉辦的「台灣國立大學系統15校跨域共榮合作典禮」，致詞表示，國立大學系統提供跨校跨域的資源，為青年學子打造強壯翅膀，可更有自信與世界對話。

「台灣國立大學系統15校跨域共榮合作典禮」今天（27日）在興大舉行，副總統蕭美琴、教育部次長張廖萬堅、民進黨立委何欣純、興大校長詹富智及多校代表出席。蕭美琴致詞表示，國立大學系統15校跨域共榮合作，跨海到金門及台灣東部都有學校參與，系統是擁有資源豐富的教育國家隊，打破校園圍牆。她說，許多人很早就知道要從事哪方面的學術研究，一生在此領域成為專才。她分享自己大學時選填的興趣是數學與化學 ，人生卻有不一樣的改變，還笑說有時候會後悔，當年是否走錯行。

廣告 廣告

蕭美琴說，年輕人對未來世界的快速變化，自己的抉擇以及人生的關聯性充滿不安。科技以光速改變生活，AI人工智慧成為各行各業的標準配備，圖書館取得資訊的模式也不一樣，跨校與跨域的共榮是很重要的起點。她希望，每個年輕人對未來世界不同的想像，都可找到想要學習的地方、主軸、課程。高等教育不斷隨時代改變，可確實讓年輕人找到跟自己跟未來連結新的機會。她說，總統賴清德提出百億青年圓夢計畫重要的精神，希望年輕人在探索希望與人生時，不會因資源的侷限少了一個可以面向世界的機會，跨域合作提供青年學子一對更強壯的翅膀，讓學生擁有複雜問題的解決能力。

蕭美琴表示，世界看見台灣不只來自科技實力，更因擁有創新思維，願意擁抱世界的年輕世代，以及傾聽並給予成長機會的師長們，期許台灣國立大學系統可持續深化、跨校合作，成為學生最強後盾。（寇世菁報導）