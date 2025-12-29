國立大學職員「冒用個資」取消罹癌女同事醫院掛號…害她當天無法看診

記者陳弘逸／屏東報導

同事用冒用個資用公務電腦將女同事醫院門診掛號取消，犯行使偽造準私文書罪，判處3個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。（示意圖／PIXABAY）

在屏東某國立大學任職的甘姓男子，因職務緣故，得知女同事小花（化名）的年籍資料，未料，去年底，竟用公務電腦連線到醫院，把對方癌症中心的網路掛號取消，導致對方就診日當天，無法看診，憤而報警提告。甘男認罪，想調解，遭小花拒絕，法院審理後，將他依行使偽造準私文書罪，判處3個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，甘男在屏東某國立大學任職，因職務緣故，得知女同事小花（化名）的年籍資料，竟未經同意，2024年12月18日下午3時許，竟冒用女方身分證字號掛號及生日，驗證身分，透過公務電腦連線到醫院，並將對方在今年預約1月2日癌症中心的網路掛號取消。

直到就診日當天，小花要看診才發現掛號被取消，憤而報警處理，警方循線找到甘男，他認罪，被檢方依行使偽造準私文書罪起訴，並聲請簡易判決處刑。

法官認為，甘男未經同意，擅自利用女同事個資，還取消對方醫院掛號，損害院方掛號系統正確性，及小花權益，他雖有意願和解，但對方拒絕，另考量他無前科，審理後，依犯行使偽造準私文書罪，判處3個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

