將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國立宜蘭大學申請入學招生名額使用率創歷年新高，辦學特色與人才培育成果獲高中生肯定，表現亮眼。（宜大提供）

▲國立宜蘭大學申請入學招生名額使用率創歷年新高，辦學特色與人才培育成果獲高中生肯定，表現亮眼。（宜大提供）

一一五學年度大學申請入學分發結果公布，國立宜蘭大學招生表現亮眼，申請入學招生名額使用率達百分之九十二點七二，創近年新高紀錄，在全國公立大學中排名第六名，全國大學中排名第十三名，顯示宜蘭大學辦學特色、學系發展方向及人才培育成果，受到高中生與家長肯定。

根據一一五學年度申請入學全國大學統計資料，國立宜蘭大學申請入學招生名額共四二六名，招生名額使用率達百分之九十二點七二，相較去年一一四年大幅躍升百分之十點九二，創下歷年新高，呈現強勁成長趨勢。

廣告 廣告

此次申請入學招生名額使用率創歷年新高，不僅代表學生對宜大教育品質與發展方向的肯定，也展現學校長期投入AI、智慧科技及跨域人才培育的成果。未來宜大將持續深化國際科技合作與產學連結，朝智慧永續創新型大學方向邁進。

宜蘭大學近年積極回應AI時代與產業轉型需求，以農業生技與工程科技為基礎，結合人工智慧、智慧農業、無人載具及數位科技，打造具地方特色與國際視野的跨域人才培育環境。

在人工智慧發展方面，宜大積極鏈結國際科技能量，成為NVIDIA輝達重要合作夥伴，參與NVIDIA輝達相關AI教育與交流活動，推動學生接觸最新AI技術趨勢，培養人工智慧應用與創新能力。同時，學校也持續深化AI研究與教學應用，讓學生能在校園階段接軌全球科技發展。

此外，宜大攜手全球科技領導品牌思科（Cisco），成立「Cisco × 宜蘭大學 AI 與數位創新加速中心」，打造東台灣AI創新基地，導入Cisco AI PODs AI運算平台，支援人工智慧教學、研究及產學合作，並應用於智慧農業、智慧養豬及智慧水產等創新領域。

在無人載具與智慧應用方面，宜蘭大學長期投入無人機技術研究與人才培育，結合AI影像辨識、自主導航、感測技術及智慧農業應用，推動無人機科技與地方產業融合發展。學校早期即投入無人機教育，並發展相關學程與研究中心，培育具備跨域整合能力的新世代科技人才。

從NVIDIA AI技術交流、Cisco AI運算平台，到無人機應用，宜蘭大學正逐步建立「科技 × 產業 × 地方」的創新發展模式，提供學生貼近未來產業趨勢的學習環境，也成為吸引高中生選擇宜大的重要因素。

