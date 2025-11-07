國立成功商水35週年校慶 校史館開幕傳承記憶

成功商水校長邱申寶琪（左三）與高克武教練(左一)、王勝偉校友(左二)、成功鎮長謝淑貞(右三)一起參加校史館剪綵。

傑出校友王勝偉於校慶運動會場致詞，勉勵學弟妹在成功商水認真學習，創造奇蹟。

成功商水35屆校慶傑出校友與校長邱申寶琪合影

校友們在校史室中，回憶著照片中的自己。

傑出校友王勝偉(左)參觀校史室，回憶在成功商水的故事，並致贈邱申寶琪校長(右)簽名球。

國立成功商業水產職業學校今(7)日舉行創校35週年校慶運動會，以「三五風華 成功騰躍」為主題，除展現學子們的青春活力外，更進行校史館開幕剪綵，表揚11位在各領域表現卓越的傑出校友，包含：職棒球星王勝偉、蔡齊哲等人，氣氛相當歡喜熱鬧。



成功商水創校35年來，作育英才無數。校長邱申寶琪以「回顧與前瞻」的視野，籌辦「35週年校史館」，保存並傳承創校至今的珍貴記憶與發展軌跡，今天在全校師生與歷屆校友的見證下，舉行剪綵開幕儀式，為學校的歷史傳承揭開嶄新的一頁。



廣告 廣告

學校遴選出11位傑出校友，邀請他們「回娘家」接受表揚，今年的傑出校友陣容展現了成功商水多元育才的卓越成果。在體育領域，棒球隊培育的校友在職棒場上發光發熱，這次獲獎的王勝偉、蔡齊哲為職棒明星球員；李國強、歐鴻齊、郭定賢等三位校友擔任各中小學教練，這些傑出校友在棒球及各項賽事的發展可圈可點，傑出表現足為學弟妹們的最佳表率。其中，王勝偉在職棒生涯中表現優異，曾隨隊奪得中華職棒年度總冠軍，並四度榮膺「盜壘王」、兩度入選「最佳十人獎（游擊手）」，更九度獲得「金手套獎」殊榮，堪稱成功商水棒球隊的驕傲與典範。

另外，各專門領域的畢業校友包括：商業服務學程畢業的卓智文任職國防大學少校，觀光事務學程畢業的張蓁緹深耕藝術教育，水產養殖學程畢業的何國銘現任行政院農業部水產試驗所漁航員，王柏凱在成功鎮經營白蝦養殖場，餐飲服務學程畢業的黃婷琦、黃國緯，更是學以致用並返鄉服務，經營餐廳。這些傑出校友返校受獎，一起見證成功商水35年來的成長。

邱申寶琪校長表示，35週年是學校發展的重要里程碑，透過校史館回顧過去篳路藍縷的耕耘，更藉由傑出校友的非凡成就前瞻未來，成功商水將持續秉持教育初衷，培育更多優秀人才。