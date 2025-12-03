國立政治大學李蔡彥 (圖)

其他人也在看
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 143
不讓我抽不給你走！18歲屁孩邊走邊抽菸遭勸導 「三秒」封車騎士崩潰：不是我的車
新北市淡水1名18歲鍾姓男大生，11月28日下午因在淡江大學後方通學巷邊走邊抽菸，遭20歲賴姓男子勸導，沒想到他竟心生不滿，前往附近超商購買三秒膠，並滴入機車的鑰匙孔中，造成車輛無法正常使用，因車輛是賴男向朋友商借使用，他發現後立即報案，警方循線查獲鍾男到案，警詢後依毀損罪嫌函送士林地檢署偵辦。鏡報 ・ 1 天前 ・ 33
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
為32元電鍋清潔隊員遭判刑 藍委要提案修法了
[Newtalk新聞] 台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋轉贈給拾荒婦人，遭檢方依貪污罪起訴。士林地方法院審理後，今（2日）判處黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，全案可上訴。使得該案再次引發輿論爭議。國民黨立委蘇清泉則透露，國民黨立委翁曉玲已為此案提案修《貪汙治罪條例》， 要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法。 起訴書指出，黃姓清潔隊員去年7月26日晚間6時42分許，將隨車時所收運的大同電鍋（價值新台幣32.56元）放到自己的小貨車上，帶回家中，在確認電鍋可使用後，翌日，將電鍋帶到新北市新莊區忠誠街、中泰街一帶，贈送給一名真實姓名、年籍均不詳的婦人。黃姓清潔隊員後來向法務部廉政署北部地區調查組廉政官自首，士林地檢署今年6月間依貪污治罪條例起訴。 蘇清泉則諷刺，比照近日曝光最大宗詐騙案「太子集團」在台涉詐金額45億元，25名嫌犯有20人交保，交保金額僅5萬元至100萬元，這名清潔隊員的好心，反受司法不可承受之重，其不公待遇簡直令人髮指。 蘇清泉透露，翁曉玲為此提案修《貪汙治罪條例》，要將貪汙金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法，他十分認同，收新頭殼 ・ 1 天前 ・ 92
香港宏福苑大火：死亡數增至156人，10名為外傭，成立「獨立委員會」進行調查，民間記者會取消
宏福苑共有235名外傭，其中10位喪生，3人受傷，30人失蹤。每名遇難外傭家屬可獲約80萬港元補償；受傷者可獲5萬至10萬元補助。BBC NEWS 中文 ・ 18 小時前 ・ 44
左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝
南部中心／民視新聞綜合報導一名詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗遭開16槍死亡，警方調閱數百支監視器，查出槍手是來自新北市的楊云豪，據了解他本身前科累累，也曾當過車手，但他槍殺羅男後，在共犯接應下，已偷渡出境，目前全案無法偵審，檢方在上月28日發布殺人通緝。楊云豪在8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開。（圖／民視新聞）51歲的詐欺通緝犯羅天義，今年8月22號出門溜狗，在高雄左營文學路，被埋伏槍手連開16槍，案發至今超過三個月，槍手仍在逃，檢警調閱上百隻監視器，研判槍手已偷渡出海。槍手就是照片上的這位，27歲的楊云豪，平時出沒新北市三重、土城一帶，前科累累的他曾犯下多起毀損、妨害自由、毒品、詐欺、傷害等罪，也當過詐欺車手，所涉案件均非重罪，不料這回卻成了重案槍手。被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密。（圖／民視新聞）被通緝的楊云豪，長相還沒正式曝光，不過他逃亡路線相當縝密，8/22左營文學路槍殺羅男後，就跑到橋頭高雄大學燒車跟變裝後徒步離開，又逃到桃園藏匿，但警方到新竹攻堅撲空，後來楊在共犯協助下逃往屏東，後來從東港搭小琉球籍漁船成功偷渡出海。非當事律師李茂增：「只要證據夠的話，聲源：非當事律師李茂增，檢察官當然可以依法起訴，人是已經確定的，所以檢方應該會發布通緝，聲源：非當事律師李茂增，一入境就予以逮捕，法院審判就不一樣，法院尤其是一審，一定要被告到場。」楊云豪犯案過程到到逃亡路線，疑似早有規劃，如今偷渡出境，無法讓全案偵審，橋頭地檢已在11月28號發布殺人通緝，全面追捕。原文出處：左營槍擊命案槍手楊云豪逃逸出境 檢方發布殺人通緝 更多民視新聞報導高雄槍擊案! 通緝犯遭"行刑式"連開16槍 嫌犯燒汽車滅證畫面曝光！遛狗男遭連開16槍斃命 陳其邁：速將涉案人繩之以法高雄槍擊案狂轟16槍 警逮車主.接應共犯 槍手仍在逃民視影音 ・ 1 天前 ・ 11
台積內鬼案 東京威力科創 遭求刑1.2億罰金
喧騰一時的台積電內鬼案，前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平3人涉嫌竊取台積電2奈米先進製程機密遭起訴後，智慧財產及商業法院裁定3人延押2月後，台灣高檢署智財分署認定，陳力銘任職的日商東京威力科創公司涉犯《營業祕密法》、《國家安全法》等法人刑責共4罪，2日向智商法院追加起訴東京威力科創，4罪各求處罰金4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，請求定應執行刑新台幣1億2000萬元。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 13
香港大火奪151命！鄭秀文拍戲空檔衝祈禱會
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑在上個月26日發生嚴重火災，至今已造成151人死亡、79人受傷、超過30人失蹤，還有1名消防人員殉職，讓全港陷入濃濃的哀傷。而今（2）日，香港歌手鄭秀文在Fac...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 2
2女搭公車少投14元拒絕補票！ 講不聽！ 駕駛無奈開車
社會中心／周秉瑜 桃園報導有兩名女子搭公車少投錢，也不理會司機！事發在桃園，1號晚間10點多，兩名女子從桃園總站上車要前往大溪，但她們少投14元，司機發現了，她們也不理，還說以前就是這樣搭的，司機為了不耽誤其他乘客行程，無奈地先開車，過了好幾站，她們才乖乖投錢。司機很無奈地跟乘客苦勸她少投錢，但女子態度理直氣壯，甚至還拿手機錄影想蒐證。遇到奧客，司機為了不耽誤其他人時間，只好先開車。有乘客把這一幕PO上網，網友一面倒站在司機這邊，也有人幫忙講話說「他人很好，之前開我們學校的校車」，對於他看得很仔細一一數錢的專業模樣，也有不少人盛讚。2女搭公車少投14元拒絕補票！（圖／民視新聞）回溯幾分鐘前，兩名女子大包小包上車後，迅速投錢往後走，但司機一看立刻將人叫住，因為她們少投錢，但她們卻沒什麼搭理，越走越後面，司機最後無奈地走過去跟她們講，只是講不聽，司機只好先開車。事件發生在桃園總站，1號晚上10點，當時這班車是要往大溪，一個人37元，兩人應投74元，但前一個人投20，後一個人投40，加起來才60元，少14塊，當時她們還說以前就這樣搭的，讓司機很困擾，直到公車開了四、五站後，兩人才上前補14元車資。不過，桃園上個月才傳出另一起投幣糾紛。搭公車少投14元司機苦勸不聽（圖／民視新聞）上個月初，公車司機懷疑和學生逃票，當街上演全武行，學生慘遭爆打，勒脖子，還地上連灌好幾拳，檢方依傷害罪起訴駕駛，建請從重量刑。還好這次沒有演變成激烈衝突，乘客最後也乖乖補錢了，和平落幕。原文出處：2女搭公車少投14元拒絕補票！ 講不聽！ 駕駛無奈開車 更多民視新聞報導東京威力涉竊台積電機密遭求處罰金1.2億 日本母公司急撇清最新／台南百年木炭行倉庫火警！濃煙狂竄畫面曝光高職生弒母猛刺20多刀！聽到被判19年竟全身發抖民視影音 ・ 1 小時前 ・ 3
台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導太可怕！今（2025）年國慶日（10月10日）當天，一名29歲陳姓男子持槍闖進台中西屯區一間游泳學校，並跳下游泳池對教練及2名孩童扣下扳機並拉動滑套恐嚇，幸好不明原因槍枝未擊發。警方獲報到場後，發現陳男情緒激動，甚至還用槍把一名蔡姓女子的轎車前擋風玻璃打碎，因此立即上前制止並逮捕，沒想到他卻辯稱，自己因為一口氣喝完20包毒品咖啡包，「無法控制身體」；後續除了會分析該槍枝是否具有殺傷力之外，也會把陳依法移送台中地方檢察署偵辦。據了解，陳男10月10日傍晚闖進西屯區光明路一間游泳學校，並拿出已填裝子彈的手槍跑到辦公區域，黃姓主管見狀趕緊走避；不料，陳接著卻將目標轉往正在游泳池教學的葉姓教練，以及2名學童，一對7歲和6歲的兄妹，陳男不但拉動滑套恐嚇，還朝著葉男和女童瞄準後扣扳機，幸好不明原因槍枝未擊發，沒有釀成憾事。警方在陳男身上查扣槍枝及子彈。（圖／民視新聞翻攝）台中市第六警分局表示，員警在接獲報案後，也立即到場制止陳男，沒想到他卻情緒激動，甚至拿槍將停車場內一名蔡女的轎車前擋風玻璃砸碎，導致車上的蔡姓母女飽受驚嚇；眼見陳行為脫序，警方也立即上前將其壓制並逮捕，隨後在他身上搜出43包毒品咖啡包（西洋鬼頭圖案，毛重183.5公克）、15包毒品咖啡包（賽車圖案，毛重60.8公克）、4包毒品咖啡包殘渣袋（西洋鬼頭圖案）、1支改造手槍（含1個彈匣）及26發子彈。警方在陳男身上查扣大量毒品。（圖／民視新聞翻攝）陳男砸碎轎車擋風玻璃。（圖／民視新聞翻攝）陳男遭逮後辯稱，自己因為「一次喝完20包毒品咖啡包」，意識不清醒，也無法控制身體，才會持槍闖入游泳學校，並否認有殺人與恐嚇的意圖。警方壓制陳男。（圖／民視新聞翻攝）此外，警方更在陳男住家扣得毒品咖啡包4包（賽車圖案，總毛重17.0公克）、毒品咖啡包殘渣袋7個（西洋鬼頭圖案）、愷他命1包（毛重2.0公克）、iPhone16手機1支、子彈17顆及空彈殼1顆。警方在陳男家中搜出大量毒品。（圖／民視新聞翻攝）警方除了將陳男當時所持槍枝送鑑，以分析是否具殺傷力之外，也依法將他移送台中地方檢察署偵辦。檢方則認為，陳男涉犯對未滿7歲之人殺人未遂、槍砲、毒品（另案偵辦）等罪，近日偵結將他提起公訴。台中第六警分局強調，對於任何危害公共安全行為，警方絕不寬貸，將持續加強治安掃蕩與查緝作為，以維護市民安全與社會秩序。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／嚇壞！台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機 更多民視新聞報導汐止男吸完「喪屍煙彈」雨中上路 左轉闖紅燈撞死騎士遭起訴支持賴清德赴立院國情報告 王世堅：一問一答對總統不公平少女玩「猜拳脫衣」輸到全裸！遭2男輪流侵犯下場曝民視影音 ・ 3 小時前 ・ 8
香港宏福苑大火156死恐求償無門 工程顧問公司爆停業
香港大埔宏福苑大火持續釀出慘重傷亡，截至 12 月 2 日清晨，官方確認死亡人數已升至 156 人，另有 30 名居民仍下落不明，29 具遺體尚待進一步辨識。廉政公署日前以工程涉及貪污疑慮為由，拘捕 7 名男子與 1 名女子，其中包括鴻毅公司的兩名董事及多名工程職員。不過傳出該公司突然停業，罹難者家屬未來恐怕求償無門！三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 2
高雄大樹食品加工廠大火! 移工"全身遭燻黑"
南部中心／陳家祥、莊舒婷 高雄市報導高雄大樹區一間豆腐食品加工廠，昨天晚間發生了火警，當時一名外籍移工，原本正在切割鐵片，不過就在他休息去用餐時，突然起火燃燒，火勢一發不可收拾，也導致在場的一名移工遭燻黑，所幸沒有人員傷亡。消防人員到場救火，發現鐵皮一樓已經燃燒。（圖／翻攝畫面）現場人員說，叫他們報警，叫他們報案就對了啦，我已經，我報了我報了，太誇張。熊熊大火不斷往天空竄，周邊瀰漫大量濃煙，現場人員試圖用水滅火，但火勢依舊猛烈。消防人員獲報後，出動14車37人到場搶救，當時一名移工原本正在進行鐵片的切割工作，不過就在他稍作休息去用餐時，突然就發生火災，差點慘遭火吻的移工，整個人似乎已經被薰的黑黑的。工廠外籍移工vs.現場人員vs.記者說，他是印尼，他是印尼，本來就黑了，是是是是，哈哈哈，我看他很開心，所以他有救，有發現火，對，發現，然後呢他說，然後他有打電話給我們老闆了。燃燒過後鐵皮屋已經被燒得焦黑，現場一片狼藉。（圖／翻攝畫面）不論是被煙燻黑、工作弄黑的，還是本來就比較黑一點，好險人沒有受傷，還能苦中作樂，消防人員將火勢撲滅後，仍持續灑水降溫，不過工廠已經被燒得面目全非，事發地點就在高雄大樹區瓦厝街的豆腐食品加工廠，2日晚間約7點，初步了解是一樓鐵皮建築物燃燒水洗塑膠塔。高市消防四大隊二中隊副中隊長曾健彰：「現場工廠的移工在切割鐵片的時候，遺留下的鐵屑火花不慎引燃後方洗水塔塑膠件，抵達現場的時候火勢就燃燒。」整起火勢約20分鐘後撲滅，沒有人員受傷受困，只是這一燒，業者的損失恐怕難以估計。原文出處：高雄食品加工廠驚傳火警 烈焰直竄 移工救火「全身遭燻黑」 更多民視新聞報導高雄也將擁有大巨蛋？陳其邁提出「這構想」 邱議瑩：和我主張一致香港宏福苑火災揭高樓防火漏洞 專家籲導入遠端監控系統白紙革命三週年! 港府災後大力維穩 拘捕異議人士民視影音 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
高雄鳥松姊弟戀殺妻! 疑談離婚情緒失控刺死妻
南部中心／綜合報導高雄鳥松區，一處透天別墅驚傳妻殺妻命案，11月29號晚間，劉男跟妻子哖女，談判離婚分居事宜時，突然情緒失控用剪刀傷害妻子，導致哖女全身多處刺傷，失血過多傷重不治，劉男犯案後一度想逃跑，最後躲到墳墓邊的草叢，被警方逮個正著，檢方相驗哖女後，劉男聲押獲准。劉男（黃衣）跟妻子哖女，談判離婚分居，劉男用剪刀傷害妻子，導致妻子傷重不治。（圖／民視新聞）救護車緊急趕到現場，高雄市鳥松區，一處透天厝，拉起黃色封鎖線，驚傳殺妻命案。鄰居：「那個有人說好像在打架，打的很嚴重，所以有人報警。」還以為只是夫妻起口角，卻成了行兇導火線，43歲的劉男，跟50歲妻子哖女，談判離婚分居事宜，劉男突然情緒失控，拿起剪刀傷害哖女，哖女弟弟聯繫不上而報警，不料趕到現場，姊姊已經倒在血泊中，傷重不治。鄰居：「開門有看人抬出來，臉是流血啦流很多血，到門口還是有看到CPR，CPR我以為說會救起來還是怎樣，（沒想到這麼嚴重），從來沒有吵架什麼，平常我們都處的很好。」鄰居：「男生有跟我們互動比較多，女生跟我們講話都很溫柔，有啦有一陣子在開過年在訂的，封肉什麼的。」劉男犯案後，一度想逃跑，最後躲到墳墓邊的草叢，被警方逮個正著。（圖／民視新聞）附近鄰居透露，夫妻倆搬來十多年，劉男曾作過年菜團購，哖女則在外上班，兩人疑似還有一個女兒，案發當天，鄰居都聽到夫妻吵架的聲音，沒想到竟發生憾事，劉男犯案後，一度想逃跑，最後躲到墳墓邊的草叢，被警方逮個正著。高雄鳥松里長謝唐欽：「那個兇嫌可能跑出來外面，有看到警方在外面，又跑回去屋內，可能才從他後門，從後面的墳墓那邊要跑出去，被警方逮捕。」劉男殺紅了眼，妻子幾乎體無完膚，死因為失血過多，檢方相驗後，劉男聲押獲准，確切的犯案動機，還得等檢警，進一步調查釐清。原文出處：高雄鳥松姊弟戀殺妻！ 疑談離婚情緒失控刺死妻 更多民視新聞報導緬甸華僑傳教士殺妻後到警局自首 桃園地院裁定羈押變天心情差？！ 桃園緬甸華僑「菜刀、鐵鎚殺妻」 前往派出所自首中壢男突持鐵鎚菜刀殺妻 自首稱「起床心情不佳」遭羈押民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 3
車牌吊扣變吊銷！ 台中12警、17代辦業者遭起訴｜#鏡新聞
台中17名汽車代辦業者，利用修法前漏洞，陸續找12名熟識的員警幫忙，把154輛吊扣車牌的車輛，改開立吊銷的罰單，如此一來，只要驗車就能重新領牌提早上路，代辦業者每件收費約2萬元，不法獲利308萬，而12名員警雖然沒收賄，但圖利金額合計至少4400萬元，29人都被起訴，涉案員警也遭到停職。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 1
監獄變網咖？英國獄警窩牢房陪囚犯嗨玩《FIFA》，影片外流惹怒司法部
英國監獄最近爆發相當嚴重的違紀醜聞，短影片平台 TikTok 上瘋傳一部影片，一名身穿制服的獄警竟然窩在牢房內，和囚犯並肩遊玩足球遊戲《FIFA》。畫面中該名獄警全神貫注於遊戲螢幕，身後甚至還有另一名同事站著觀戰，狹小的牢房內更擠進了多達 3 名囚犯圍觀。而該影片明顯是囚犯用屬於違禁品的手機非法拍攝並上傳，還配上文字「他試圖逃跑」（He try run）當作標題，引起眾人批評監獄形同虛設。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
疑駕駛身體不適 公車突失控逆向直撞拖吊車 2駕駛一度受困
中部中心／綜合報導台中霧峰發生驚險事故！2日下午3點左右，一輛公車，失控衝到對向車道，撞擊一輛路過的拖吊車，及停放路邊的轎車，事故也導致，1名客運乘客受傷，拖吊車司機、公車駕駛一度受困！監視器拍下，一輛公車，突然偏移行車路線，接著衝上分隔島，似乎撞到什麼東西，周圍瞬間揚起大片塵土。公車橫卡在車道上，車頭撞上一台拖吊車，就連路邊臨停車輛，也沒被放過，三台車擠成一團，車頭全都撞得咪咪冒冒。公車突失控"逆向撞拖吊車" 兩車駕駛一度受困（圖／翻攝畫面）霧峰消防分隊小隊長何木聰：「公車原本是要往南行駛，後來逆向不知道什麼原因撞到對向，剛好拖吊車路過結果被撞擊，導致公車司機，拖吊車司機人員都受困，公車內有一名18歲男性受傷。」遭波及轎車車主：「很大聲好像氣爆一樣，車子是沒關係啦，車子撞壞就壞了啊，人最重要啦。」事發就在2日下午3點左右，台中市霧峰區，這台公車行經中正路時，駕駛疑似突然身體不適，才會衝到對向，撞擊路過的拖吊車，還波及到路邊停放的白色轎車，事故也導致，公車上1名乘客受傷，而客運及拖吊車駕駛，一度受困。"疑身體不適"公車直撞拖吊車 2駕駛1乘客受傷送醫（圖／民視新聞）拖吊車業者：「司機打給我啊，卡在車上打給我，說他被夾在車上，趕快過來幫他處理。」霧峰分局交通分隊分隊長蘇泯彥：「本起事故致3人受傷，酒測值均為0，詳細肇事原因送交通警察大隊分析研判。」疑似是駕駛身體不適，才導致客運失控衝對向，所幸經過搶救，3名傷者，生命均無大礙。原文出處：公車突失控逆向對撞拖吊車 2駕駛一度受困 更多民視新聞報導恍神釀禍！新竹汽車駕駛「撞四機車」 一女卡車底「民眾抬車救援」6機車等紅燈遭汽車撞上 28歲女卡車底眾人救援胡釋安變裝修工人！見徐新洋「釘槍射臉」嚇傻 意外傷勢曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「阿里山神旅行」將登場 新港奉天宮貼啟動香條
（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）阿里山管理處與新港奉天宮共同主辦的「阿里山神旅行」活動，邀請來自嘉義縣18鄉鎮市與澎湖、金門、馬祖等地媽祖神像，12月19日至22日遊阿里山，新港奉天宮今天貼啟動香條。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國道逆向追逐還襲警! 行糾男暴走"持榔頭猛砸車"
社會中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導來看昨晚發生在國道1號"五汐高架道"北向26.1公里環北路段這驚魂畫面，在國道上被追尾已經夠倒楣，沒想到肇事男子竟然還突然暴走，不但持榔頭狂砸被撞車輛，甚至追逐、試圖攻擊車上駕駛與乘客，兩人逆向逃到交流道口才躲開。就連警察到場，男子依舊不肯罷休還襲警，導致員警多處受傷，。國道路肩，身穿黑色長褲的男子，手裡抓著一支榔頭，不斷繞著白色自小客車，用力猛砸。只見他從車頭，一路敲到車尾。沒想到這樣還不夠，他竟然還盯上車上兩人，雙方在國道上，展開逆向追逐，險象環生。整面後擋風玻璃，全部碎裂，就連前擋風玻璃，也嚴重破損，上面出現兩個巨大的蜘蛛網狀。回想起事發當下，當事人還心有餘悸。他表示，拿一支榔頭還滿長的喔，應該(跑了)有300到500公尺，反正我們都已經要下交流道了，跑到下交流道，追到警察來壓制(他)啊。國道行糾竟演變成砸車衝突。（圖／翻攝畫面）週二晚上九點多，剛從林口電廠下班的施姓男子以及坐在副駕的孫姓同事，開車行經國道一號五汐高架道26.1公里處時，被46歲的賴姓男子後方撞上。雙方原本把車停在路肩，等拖吊處理。沒想到，賴姓男子卻突然抓狂，回車上拿出一把長約60公分的榔頭，展開狂暴攻擊。雙方還在外側車道逆向追逐，跑了將近300公尺。兩人嚇到躲在交流道出口，賴姓男子沒追上，氣到衝回現場繼續砸車。國道警察趕來看到，試圖阻止，但阿激烈反抗，導致員警多處掛彩。國道第一大隊巡官謝仁發表示，喝令該名駕駛丟棄榔頭配合，男子拒不配合，並造成員警左手及左腳局部挫傷，警方依現行犯逮捕，男子因身體不適送醫，尚未製作筆錄。國道行糾竟演變成砸車衝突。（圖／翻攝畫面）事後檢測，賴姓男子沒有酒駕也沒毒駕情事，依妨害公務、傷害、毀損等現行犯逮捕移送，要為衝動的行為，付出代價。原文出處：國道逆向追逐還襲警！ 行糾男暴走「持榔頭猛砸車」畫面曝光 更多民視新聞報導大馬遊客拍車遭誤會 雙方於寧夏夜市「爆衝突」為乾爹復仇 斷天道盟大哥「黑狗」腳筋2嫌聲押禁見「私約二嫂」不是真的！高國豪太太發聲明澄清了民視影音 ・ 7 小時前 ・ 1
新竹下班時間嚴重車禍！ 4機車遭撞如「保齡球瓶」倒
新竹市 / 綜合報導 下班時間等紅燈，4台機車遭汽車撞擊！新竹市東區 昨 (1)日下班時間，一輛白色轎車突然從等紅燈的車陣中往前開，直直撞倒前方的4部機車，還有一名女騎士連人帶車卡在車前，被拖行了好幾公尺，遭撞騎士3人送醫，2人受到輕傷。 救護車緊急獲報到場，馬路地板上已經倒了好幾部機車，還有人一度被壓在車底，救護人員說：「小姐，這樣有沒有反應，來，叫什麼名字。」救護人員語氣焦急，趕快幫傷者緊急包紮送醫，時間回到幾分鐘前，當時不少汽機車都在停止線後乖乖等紅燈，這時車陣中一輛白色轎車突然往前開，前方的機車瞬間像保齡球瓶般東倒西歪，還有一部直接卡在車前被拖行好幾公尺。遭撞騎士VS.記者說：「聽到鏘鏘鏘，就撞上來了，我還在看，到底是哪一邊，我要閃那個聲音，結果才看完以後，車就整個撞上來了，(那人有沒有怎麼樣)，他比較嚴重，我擦傷而已，有點痛而已。」現場機車倒成一片，車殼零件也散落路面，這起車禍造成1輛汽車及4部機車毀損，事發就在昨日晚上7點多，新竹市東區食品路和西大路的交叉路口，正值下班時間車流量大，事發突然嚇壞附近民眾，目擊民眾說：「我經過的時候，我就聽到有砰砰砰砰的聲音，就看到一個人趴在車底，被壓住，眾人就合力，在旁邊的人全都把機車停著，去幫忙那個人，然後我就趕快報警，叫救護車這樣。」好在有這些熱心民眾，齊心協力抬車在救護車到場前及時救援，遭撞的騎士都沒有生命危險，3人多處擦挫傷送醫治療，2人輕傷拒絕就醫，初步了解駕駛當時疑似恍神肇禍，詳細肇事原因還有待釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1