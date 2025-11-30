國立新營高工勇奪教育部特優肯定 成為全國技職校群中耀眼焦點

新營高工參加教育部計畫成果展榮獲優等





114年度教育部「高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫」成果公布，新營高工以卓越完整的推動成效，一舉奪下「優良學校-特優獎」及「期末成果展-優等獎」，成為全國技職校群中最耀眼的焦點之一。

AI人工智慧技術輔助學生自主學習

新營高工連續三年深耕科技輔助自主學習，早已多次獲教育部肯定。除了112、113年接連拿下優良學校「優等獎」，更被遴選為全國唯一職業學校之教育部數位素養基地學校、因材網適性教學基地學校與因材網電機電子群領域中心學校夥伴，114年再度奪下最高榮譽的特優獎，正是其長期耕耘的最好註腳。

李秋嫺校長表示，學校始終相信，技職教育若沒有創新，就像沒有風的船；若缺了自主學習的魂，孩子的未來便缺少一點攀升的力量。於是，他們以「科技輔助自主學習」為核心，把數位融進技術，把創新揉進教室，讓學生在機具聲、光影裡，學會自覺、自主，也學會飛。

新營高工的課堂裡，看不見傳統的呆板，而是一股流動的活力。學校跨電機、資訊、機械、製圖、模具、餐飲、多媒體等群科，建置模組化自主學習資源，引導學生以「自學、共學、互學、導學」之四學模式，扎根技術、培養能力，層層推動著技術的美感與深度。

新營高工辦理各式數位學習教師研習工作坊

AI人工智慧技術更深深植入教學脈絡，師生都因這股新風而靈動起來。錄影分享、同儕互評、探究操作，讓孩子學習變得立體，像一幅正被完成的畫，導入AI人工智慧技術也成了校園新的陽光。教師用AI備課和協作；學生則用教育部因材網、e 度、ChatGPT、Gemini、Copilot 與 SUNO等AI技術，探索電路、梳理學理、撰寫報告、觀看世界。更重要的是，學生被培養具備「辨識資訊」的能力-判真假，識偏誤，懂檢核，這是科技時代最珍貴的數位素養而非科技炫技，卻是教育的新呼吸。

新營高工的科技輔助自主學習不只是計畫，更是面向未來的教育信念。未來，學校將持續縮短城鄉差距、彌平數位落差，培養具備創意、技術與終身自主學習力的技職人才。在這樣一條由科技與教育一同鋪展的道路上，新營高工用實績證明：學校正在做的，是把光放進孩子的手心裡，讓他們在未來的路上，有能力，也有勇氣，照亮世界，孩子若握得住光，就能照亮自己的未來。

