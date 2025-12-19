國立新營高工應屆畢業校友蔡佑威 獲第21屆技職之光「證照達人獎」





新營高工模具科蔡佑威同學，於就讀高職期間表現優異，累計取得模具及機械領域乙、丙級技術證照共11張，從教育部上千位遴選學生中脫穎而出，榮獲第21屆技職之光「證照達人獎」成績斐然。

目前就讀南臺科技大學的蔡佑威同學，高職時就讀國立新營高工模具科實用技能班，蔡同學表示，高一時在導師高賦沅老師的積極鼓勵與陪伴下，便立下明確目標，於高一、高二期間陸續將機械群相關丙級證照全數考取。升上高三後，則以歷屆學長為學習典範，持續自我要求、突破紀錄，最終在畢業前成功考取塑膠模具、CNC銑床、CNC車床、熱處理等6張乙級技術證照，刷新本校模具科歷屆學長紀錄。

廣告 廣告

模具科主任朱祐霆表示，高職機械群學生能在畢業前考取6張乙級證照實屬不易，必須在高一、高二階段奠定扎實基礎並考取丙級證照，在高三階段才具備報考乙級的資格與實力。蔡佑威同學最令師長印象深刻的是，高三時常利用課餘與放學後時間留在科內研讀學科、進行實作訓練，並與同學自願留下加強練習，是學弟妹們極佳的學習榜樣。

李秋嫺校長指出，第21屆技職之光頒獎典禮中，蔡佑威同學於畢業前考取6張乙級證照，在機械群科中堪稱重大突破。新營高工模具科長期深耕技職教育、傳承紮實技術，至今已連續七年有學生獲得「技職之光證照達人獎項」。

李秋嫺校長進一步表示，今年同時獲獎的還包括就讀虎尾科技大學的曾昱龍同學，以及就讀中信科技大學的劉和南同學，三位皆為本校模具科畢業校友，同時獲獎可謂美事一樁，也再次印證本校在技職教育領域的深厚成果與優良傳承。

更多新聞推薦

● 北捷北車與中山站商圈傳隨機攻擊事件 犯嫌墜樓搶救無效身亡 賴清德：警方已全國擴大戒備