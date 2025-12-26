國立碩生PO文恐嚇「人死得不夠多要趕進度」 桃檢2天起訴

張文隨機攻擊仿效案例不斷，一名具有國立大學EMBA碩士學歷的游姓男子，於23日在個人臉書發文恐嚇，揚言「我要趕進度了」文章內還出現「人死的不夠多」、「全部下地獄」等字眼。

新北市調處循線追查，於桃園市蘆竹區將人拘提到案；桃園地檢署隨即展開偵辦，被告坦承犯行後，諭知以10萬元具保，並於今（26）日迅速提起公訴。

※犯罪行為，請勿模仿

責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

理賠糾紛！高雄婦人持刀闖保險公司 警衝現場壓制

「做了我想做的事！」桃園男北捷事件留言涉恐嚇公眾 檢火速起訴

謊稱高捷有炸彈客、亂按緊急鈕 20歲嫌被逮裁定收押