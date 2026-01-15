國立科大教授辦公室「藏大量保險套、壯陽藥」 元配染性病怒告！女助理因私密照逆轉判決

某科技大學的教授遭妻子指控，丈夫辦公室抽屜驚見大量保險套與壯陽藥，與女助理暗通款曲長達3年。 ，示意圖。（翻攝自photoAC）

某科技大學的教授遭妻子指控，丈夫辦公室抽屜驚見大量保險套與壯陽藥，與女助理玟玟（化名）暗通款曲長達3年，女助理除了傳性愛照片給丈夫外，甚至還讓她間接染上性病，險些轉變為子宮頸癌，讓元配憤而向女助理求償300萬元。然而，法院審理後，因舉證不足判元配敗訴。全案可上訴。

根據判決書指出，人妻指控擔任國立某科技大學教授的丈夫，與研究單位女助理玟玟暗通款曲長達3年，2人不僅在教授辦公室幽會，玟玟還會主動傳送裸露腹部、穿清涼服裝及躺在床上等私密照給丈夫，或親手繪製卡片傳情。

國立科大教授辦公室藏大量保險套、壯陽藥？

元配表示，發現丈夫手機不倫證據後，衝到丈夫辦公室質問，結果在抽屜與電腦包內搜出大量保險套與壯陽藥物，面對元配的質問，玟玟當下坦承「喜歡教授」並致歉，且承諾保持距離，元配起初以為玟玟會知難而退，卻沒想到2人私下仍藕斷絲連，甚至間接被感染性病，還險些轉變為子宮頸癌，元配身心俱疲下，僅能靠心理諮商才能勉強支撐生活，憤而怒告玟玟侵害配偶權，並求償精神慰撫金新台幣300萬元。

廣告 廣告

新北地院審理時，玟玟矢口否認不倫戀，強調僅是欽佩教授阿宏的豐富專業，感謝卡上寫「Dear」、「Love」屬朋友、師生間常見書信用詞，至於教授的保險套與藥物為個人持有的物品，與她無關，也表示原告錄音中教授承認性交的對象「並未指名道姓」，質疑元配自認婚姻早已名存實亡，何來幸福可破壞。

女助理私密照因1原因竟逆轉判決？

對此，法官勘驗證據後，認為元配提供的照片屬私密照，並未裸露性器官，可能是單方面的分享，且卡片內容也未見曖昧詞語；至於教授雖在錄音中坦承有外遇性行為，但未提到玟玟的名字，因此無法證實對象就是玟玟，加上而監視器雖拍到玟玟晚間進出教授的辦公室，但法官認為進出原因多端，且時間並非深夜，難以認定兩人有在室內性交，最終判人妻敗訴。可上訴。

更多鏡週刊報導

自爆趁爸爸出差「享受和火辣媽亂倫」 男大生半年後崩潰：要叫妹妹還女兒

不顧家有兒「新北淫男硬上大10歲堂嬸」 噴臉凌辱成證據！無罪更二審逆轉了

知名女星爆未婚生子為家計「淪阿公店小姐」 晚年靠撿回收維生近況曝光