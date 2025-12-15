國立科工館4大展廳升級 AI互動與永續新體驗登場

國立科工館今（15）日公布，包含「交通夢想廳」、「健康探索廳」、「衣技織長廳」及「動力機械廳」4大常設廳完成局部升級，將為參觀民眾帶來嶄新體驗。（科工館提供／任義宇高雄傳真）

位在高雄的國立科學工藝博物館，全館設有18個常設展廳，今年下半年包含「職探任意門」及「樂活節能屋」迎來全面更新，館方今（15）日也公布，包含「交通夢想廳」、「健康探索廳」、「衣技織長廳」及「動力機械廳」4大常設廳完成局部升級，將為參觀民眾帶來嶄新體驗。

科工館介紹，位於館內4樓的「交通夢想廳」是科工館最受歡迎的展廳之一，此次更新中，全區介面為中英雙語，並重新繪製感應說明與操作指引，增設多卡讀卡機可累積里程，並於出口處的「夢想登機台」改為「虛擬登機證」，加入交通工具碳排資訊，傳遞永續運輸概念，讓觀眾認識各項交通工具同時理解交通安全重要性。

同樣位於4樓的「健康探索廳」，新增「精準健康與AI科技展示專區」，推出「AI動態快照」、「AI運動派對」、「健康筆記本」等項目，能透過AI數據串聯累積銀髮族體能資料，建立常態分布模型，未來可作為長者健康促進依據；年輕族群則透過AI影像與互動挑戰，讓健康學習更具趣味。

同樓層的「衣技織長廳」則透過科技應用帶來沉浸式體驗，推出全新「時光衣櫥互動區」結合AI生成技術與投影膜，讓觀眾與不同年代櫥窗人物互動，體驗服裝文化演進。展廳並展出樹德科技大學流行設計系服裝作品，搭配動態秀，展現技職教育精神。

另外在2樓的「動力機械廳」的鎖具專區，推出以「Locks and Keys」為主題，呈現從木栓鎖、金屬鎖到智慧門鎖的演進，展區設有剖面模型與透明外殼，觀眾可操作鎖栓與轉輪，理解鎖具原理。展示牆集結各式古今造型鎖具，並設有「鎖匠工坊」呈現開鎖與製造流程；「安全新世代」展台則展示指紋、臉部辨識與智慧門鎖，反映居家安全與生活品質的提升。

科工館表示，隨著科技與社會快速變遷，常設展若不更新，容易與民眾生活脈動脫節，因此局部更新已成為國際博物館的重要策略，將最新科技議題與在地記憶轉化為新展件，不僅延長展示廳生命週期，也持續製造新話題，盼民眾每一次再訪，都能感受到展廳與時代共同前進的節奏。

