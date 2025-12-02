國立空中大學深化地方創生 創新育成中心論壇倡「樂齡創業」新典範

CNEWS195251202a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

台灣邁入超高齡社會後，熟齡族群在地方發展中的參與度逐漸受到重視。國立空中大學創新育成中心昨（1）日舉辦「地方創生與樂齡創業論壇」，由主任黃靖麟主持，邀請中華文化總會秘書長李厚慶、前嘉義縣政府綜合規劃處處長郭凱迪及東海大學行政管理暨政策學系教授陳秋政，從文化、公共政策與行政管理等面向探討樂齡創業的可能性。

國立空中大學創新育成中心主任黃靖麟表示，此次原規劃為內部專家諮詢會議，主要目的在於檢視並調整中心的輔導策略。但考量空大學生以成人與熟齡族群為主，許多人具備多年職場經驗、人脈與資源，具有投入地方創生與創業的潛力，因此決定擴大形式，以論壇方式進行並同步錄影，轉為可長期使用的教學內容。

他指出，透過數位教材的方式，無法出席活動的學生也能在平台上持續進修，了解如何運用自身經驗規劃創業方向，並回應大學社會責任（USR）在推動高齡學習與地方合作上的需求。

論壇中，李厚慶以文創轉型案例分享文化活動如何透過設計、行銷與跨界合作，帶動地方觀光並活化傳統街區。他提到，相關模式展現文化場域在產業創生中的可能性，對有興趣投入文化或地方服務的熟齡族群具有參考價值。

郭凱迪則介紹「嘉義溪計畫」，說明地方政府如何整合跨局處資源，推動環境治理與地方產業串聯。他認為，地方創生需要長期推動與在地連結，而熟齡族群對地方的熟悉度及人脈基礎，有助補足青年團隊在地方經營上的不足，促成跨世代合作。

東海大學教授陳秋政以公共行政與社會創新觀點回應上述案例。他指出，早期地方創生多聚焦青年返鄉，但近年研究逐漸關注「關係人口」與「社會資本」的重要性。熟齡族群具備長期累積的生活經驗、職場能力與社會連結，能在地方創生中發揮不同於青年的作用。

陳秋政表示，熟齡創業通常著重經驗、穩定性與資源整合，相較青年創業常以創新與突破為主，兩者可形成互補。空大推動的相關課程，有助提供系統化的學習途徑，使學生能依自身條件規劃合適的創生模式。

黃靖麟指出，本次論壇將作為後續推動樂齡創業輔導與課程規劃的重要參考。未來創新育成中心將持續整合產官學資源，透過平台化與教材化方式，協助學生理解地方創生的多元面向，並探索熟齡族群在地發展中的參與可能。希望透過持續性的教學內容與公開論壇，鼓勵更多空大學生投入地方議題討論，並以自身經驗與專長回應台灣社會面臨的高齡化挑戰。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

