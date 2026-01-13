國立空大舉辦義剪活動 盼在過年前能容光煥發

為了落實弱勢關懷並善盡大學社會責任，國立空中大學今天(13日)舉辦第三屆<一起送暖．愛不孤單>寒冬送暖活動，除了捐贈儀式還有社區義剪活動，希望回饋蘆洲區民眾及獨居長者，能夠在新年前擁有全新的髮型。

國立空中大學本部扎根蘆洲數十年，早已與社區建立深厚的友誼，校長許立一表示，寒冬送暖活動已經邁入第三年，希望能真正幫助到弱勢家庭，讓每一位民眾可以擁有乾乾淨淨、容光煥發的新造型。

校長許立一表示，在每一年的歲末寒冬之際，習俗是會在過年前理髮、整理儀容，因此就特別辦理義剪活動，不對民眾收費，邀請蘆洲地區周邊的社區民眾來參與，同時也希望提供經濟較為弱勢的民眾，能夠有不一樣的新年。

在社區義剪活動的部分，由「孝德傳承義剪志工團」的專業髮型師操刀，透過一推一剪的細膩服務，為鄰里長輩們梳理門面，讓他們能神采奕奕地迎接農曆新年。